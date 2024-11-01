edición general
Un centenar de personas son detenidas en Londres acusadas de "terrorismo" por protestar pacíficamente contra el genocidio de Gaza

La Tavistock Square ha sido el escenario de la última protesta del movimiento británico de solidaridad con Palestina.

La democratica europa... madre mia...
Estamos como hace 100 años... y sabemos que la peli no acaba bien
Y los que protesten por las detenciones, detenidos por apología del terrorismo.
Con esas acusaciones de terrorismo y esas detenciones, el gobierno británico es CÓMPLICE de GENOCIDIO, así con mayúsculas.
#3 Lo son, desde el inicio.
Demasiado sensibles los gobiernos europeos con el tema palestino. Manda mucho Israel.
