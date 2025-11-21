Fascistas ingleses pegan una paliza a un activista propalestino de 73 años

Matones sionistas golpearon a Nick Georges, provocándole una fractura de cráneo que lo dejó al borde de la muerte. El activista de 73 años Nick Georges fue agredido brutalmente el pasado miércoles 15 de octubre cuando participaba en una protesta de solidaridad con Palestina sobre un puente en la autopista M25, Surrey, en el sudeste de Inglaterra. Según relata el propio Georges en el canal de YouTube The Crispin Flintoff Show, los agresores lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, provocándole una fractura de cráneo y múltiples lesiones que ...