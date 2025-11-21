edición general
Fascistas ingleses pegan una paliza a un activista propalestino de 73 años

Matones sionistas golpearon a Nick Georges, provocándole una fractura de cráneo que lo dejó al borde de la muerte. El activista de 73 años Nick Georges fue agredido brutalmente el pasado miércoles 15 de octubre cuando participaba en una protesta de solidaridad con Palestina sobre un puente en la autopista M25, Surrey, en el sudeste de Inglaterra. Según relata el propio Georges en el canal de YouTube The Crispin Flintoff Show, los agresores lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, provocándole una fractura de cráneo y múltiples lesiones que ...

| etiquetas: agresión sionista , activista propalestino , ataques fascistas , reino unido
34 comentarios
Comentarios destacados:          
alfre2 #1 alfre2
Combate igualado. De no ser así no se enfrentan a nadie.
#15 Raskin
#1 "Ten guys jump one, what a man" lo dicen los Dead Kennedys en su canción. Queda al pelo.
#32 tyrrelco
#1 Lo que viene siendo el fascismo, la cobardía personificada
io1976 #17 io1976
No verás un pro sionista que no sea un hijo de la grandísima puta malnacido.
#8 mariopg
es inquietante lo amiguitos que son ahora nazis y judíos o_o
#22 AGlC
#8 Es que si cambias el logotipo, y el largo del prepucio, nazis y sionistas vienen a ser la misma puta mierda infecta.

Es bonito que vean que es mucho más los que les une que lo que les separa :-*
gelatti #14 gelatti
Joder alguien me puede decir como eliminar la traducción automática de Youtube, estoy hasta el gorro.
#23 Perrota
Los extremistas de derechas y sionistas. Un grupo que se caracteriza por su cobardía.
#20 La_fruta_de_ayuso
No me sorprende esa basura humana, guardan el mismo patrón en todos los países
#12 re10
No hace falta ir a UK ni que seas propalestino, cualquier jovenzuelo se siente capaz de imponer su ley. Basta que le digas que recoja la mierda de su perro y ya tienes todos los números.
Quecansaometienes... #16 Quecansaometienes...
#12 O pitar levemente porque ha hecho una maniobra claramente incorrecta. Y ya te la lian porque tienen derecho a hacer lo que quieran, aunque implique un riesgo para los demas. Estamos rodeados de gilipollas :foreveralone:, y cada vez mas (en cantidad y en calidad).
#28 capitansevilla
Fuera fascistas de nuestras calles.
Al fascismo no se le discute, se le destruye
Ysinembargosemueve #31 Ysinembargosemueve
No sé de que se sorprenden algunos, los gobiernos europeos apoyan, financian y defienden el nazismo ucraniano, así que los nazis de éstos paises quieren también su minuto, se sienten impunes y arropados por sus fuerzas de seguridad y dirigentes.
#26 Dravos
"Organizaciones de solidaridad con Palestina denuncian la complicidad de las fuerzas policiales frente a este tipo de ataques fascistas, y alertan de que la escalada de violencia coincide con un clima político que legitima la agresión contra movimientos propalestinos e izquierdistas. La víctima advierte que la impunidad de estos ataques fomenta que se repitan y que grupos fascistas ganen confianza para seguir ejerciendo la violencia."

Exactamente a lo que estamos viviendo…   » ver todo el comentario
mikhailkalinin #24 mikhailkalinin *
#2Pues que se está extendiendo la idea a lo largo del mundo de que se puede usar la violencia contra personas que no tienen tu misma religr.,Y que los países que no han contribuído a la ciencia porque profesan una religión de mierda, resulta que esa religión autoriza su expansión militar.
slepo #27 slepo
#24 pero con quién hablas? Te estás contestando a ti mismo a una cosa que ni te has preguntado.
#29 Chepacoleta *
que cosas  media
#30 Piromanu
#29 Vaya tontería has puesto. Son sádicos asesinos de niños. Es injustificable. Y Hamas tres cuartos de lo mismo
MasterChof #34 MasterChof *
#30 no tienes ni idea de lo que es hamas para decir que son "3/4 de lo mismo"... hamas es la respuesta lógica y desesperada a décadas de colonialismo brutal y genocida... que yo sepa no hamas no ha cometido un genocidio, ha tratado a los prisioneros de guerra con humanidad, no ha mutilado y asesinado a miles de niños, no ocupa brutalmente ningún territorio ajeno, no tortura ni viola con sadismo a sus prisioneros... etc, etc, etc. lo dicho, les estás haciendo el juego. Nuestro foco…  media   » ver todo el comentario
#11 alhambre
Ya están otra vez con la alerta antifascista, qué pesados. Si todo es fascista, nada es fascista, están desgastando el término.
#19 alhambre
#11 Mira que he pensado, ¿pongo la carita de trol o no?
MasterChof #33 MasterChof
#11 ¿y a esto cómo lo llamarías, lumbreras?
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
A ti te sientan regulinchi los porros, te dan visión de túnel. A este paso te veo en Gaza tirando cohetes caseros. Tranqui, luego te contratan en PLD Space.
#3 tromperri
#2 Faso dilema. Nada te impide criticar un genocidio y la opresión femenina.
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#3 díselo a ellos, yo lo tengo claro.
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
#2 el soberano te sienta regulinchi. Yo volvería a la farlopa, como los hombres del lado bueno de la historia.
#7 Nusku
#2 Qué cojones tiene que ver Hamas con la noticia? O vienes sólo a soltar tu ración de bilis islamofóbica?
mikhailkalinin #13 mikhailkalinin
#7 Perdona, pero dentro del islam también está Soheib Bensheikh. en.wikipedia.org/wiki/Soheib_Bencheikh

Y no los putos dementes homicidas a los que adoráis en vuestro delirio estúpido inducido por la derecha capitalista. El día que reaccionemos contra el salafismo, la derecha temblará.
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
#2 Vete a comer mierda, anda.
mikhailkalinin #18 mikhailkalinin
#9 Estoy en Baviera. No necesito ir a ninguna parte para eso.
#10 meta
#2 La verdad es que estos hombres bien masculinos y patriotas han aprovechado que un pobre viejo se ha quedado solo para demostrar lo que es lo que entienden por virilidad.
#21 AGlC
#2 ¿Y que cojones tiene que ver eso con que unos putos nazis de mierda hayan linchado casi hasta la muerte a un anciano?

Por entender la relevancia del comentario.

Por cierto, yo tengo un inexplicable escozor en el escroto, puede que también tenga algo que ver.
sieteymedio #25 sieteymedio
#2 Bueno, está bien que estés en contra de esos cafres británicos, que es de lo que va la noticia.
