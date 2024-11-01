Jimmy Kimmel, después de que Trump pida su despido: "Voy a tomar prestada tu frase: cállate, cerdito"

Meses después de que el presidente de Estados Unidos intentara cerrar el programa del presentador y cómico de la ABC por un chiste que no sentó nada bien a Trump, continúa el lanzamiento de cuchillos. El presidente ha vuelto a pedir que despidan a Kimmel y este le ha respondido: "Me iré cuando tú vayas, ¿de acuerdo? Seremos un equipo. Cabalguemos juntos hacia el atardecer como la marimacha Cassidy y el chico moreno. [Risas] Y hasta entonces, si me permites una frase tuya: «Callate, cerdito».
youtu.be/QWLBtMz5OuY?si=VcvPNoNak08N7bme
Que termina de un modo similar
"Animals" está considerado uno de los mejores álbums de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos casi unánimemente. Yo no sé qué quieren, ¿una calle en cada pueblo?
A modo de ejemplo:
- Rolling Stone: el segundo mejor álbum de la cuarta mejor banda de rock de todos los tiempos (yo la subiría tres puestos).
Temazo, by the way.
Pero claro, si tienes a un tipo como Tucker Carlson como líder absoluto del podcasting y cualquier programa de la Fox hace parecer a Jiménez Losantos un moderado... La cosa solo puede empeorar.