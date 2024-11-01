edición general
Jimmy Kimmel, después de que Trump pida su despido: "Voy a tomar prestada tu frase: cállate, cerdito"

Meses después de que el presidente de Estados Unidos intentara cerrar el programa del presentador y cómico de la ABC por un chiste que no sentó nada bien a Trump, continúa el lanzamiento de cuchillos. El presidente ha vuelto a pedir que despidan a Kimmel y este le ha respondido: "Me iré cuando tú vayas, ¿de acuerdo? Seremos un equipo. Cabalguemos juntos hacia el atardecer como la marimacha Cassidy y el chico moreno. [Risas] Y hasta entonces, si me permites una frase tuya: «Callate, cerdito».

| etiquetas: trump , jimmy kimmel , callate cerdito
10 comentarios
#2
Jimmy Kimmel

 media
9 K 113
#3 Eukherio
#2 Hace bien, si ya intuye por su reciente "despido" que tiene un pie fuera qué menos que liarla un poco.
5 K 60
#8
#3 Hace de puta madre. Más Kimmels le hacen falta a EE. UU.
1 K 20
#4 JackNorte
Estan perdiendo el miedo, que te tengan que readmitir cuando caen las subscripciones te da alas.
3 K 39
#6 capitan__nemo
Piggy Trumpy
1 K 36
#5 reithor
Ou mama, esto me recuerda a Roger waters, three pigs

youtu.be/QWLBtMz5OuY?si=VcvPNoNak08N7bme

Que termina de un modo similar
2 K 28
#7
#5 Que nunca falte el clásico comentario de "underrated"... :shit:

"Animals" está considerado uno de los mejores álbums de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos casi unánimemente. Yo no sé qué quieren, ¿una calle en cada pueblo?

A modo de ejemplo:
- Rolling Stone: el segundo mejor álbum de la cuarta mejor banda de rock de todos los tiempos (yo la subiría tres puestos).

Temazo, by the way.
0 K 9
#10 reithor
#7 si. Culminando con el Trump is a pig, volando sobre el público...
0 K 11
#1 mikhailkalinin
Esto es to.... Esto es to.... Esto es todo, amigos.
1 K 24
#9 cromax
Todos nos lo tomamos un poco a chufla. Pero yo que todos los días bicheo algún ratito por medios gringos es que el nivel de esperpento que está alcanzando todo en ese país es para flipar.
Pero claro, si tienes a un tipo como Tucker Carlson como líder absoluto del podcasting y cualquier programa de la Fox hace parecer a Jiménez Losantos un moderado... La cosa solo puede empeorar. :palm:
0 K 14

