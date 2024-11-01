Jimmy Kimmel, después de que Trump pida su despido: "Voy a tomar prestada tu frase: cállate, cerdito"

Meses después de que el presidente de Estados Unidos intentara cerrar el programa del presentador y cómico de la ABC por un chiste que no sentó nada bien a Trump, continúa el lanzamiento de cuchillos. El presidente ha vuelto a pedir que despidan a Kimmel y este le ha respondido: "Me iré cuando tú vayas, ¿de acuerdo? Seremos un equipo. Cabalguemos juntos hacia el atardecer como la marimacha Cassidy y el chico moreno. [Risas] Y hasta entonces, si me permites una frase tuya: «Callate, cerdito».