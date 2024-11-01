Hungría: "si no hay inmigrantes, le toca a los gitanos limpiar los baños de nuestros trenes"

"Si no hay inmigrantes alguien debe limpiar los baños de los trenes, porque los votantes húngaros no están por la labor de limpiar el váter asqueroso de otro, hay que recurrir a la reserva interna; y la reserva interna es la población gitana de Hungría", dijo el ministro de Construcción, János Lázár, en un mitin con simpatizantes. El ministro hizo esa afirmación mientras se refería a los problemas demográficos de Hungría, causados por la baja natalidad, la marcha de muchos jóvenes al extranjero y el veto a la llegada de inmigrantes.
www.bbc.com/mundo/noticias-60141575
Las ratas racistas del Reino de España de Vox, del PP y otras bandas criminales de extrema derecha aplaudiendo con las orejas.
Así que más o menos lo que dices pasa en Menéame pero luego llegan los strikes dependiendo de quien lo diga y qué colectivo ponga como ejemplo de "quedarse con los trabajos que pocos están dispuestos a aceptar"