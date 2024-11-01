edición general
13 meneos
22 clics
Hungría: "si no hay inmigrantes, le toca a los gitanos limpiar los baños de nuestros trenes"

Hungría: "si no hay inmigrantes, le toca a los gitanos limpiar los baños de nuestros trenes"

"Si no hay inmigrantes alguien debe limpiar los baños de los trenes, porque los votantes húngaros no están por la labor de limpiar el váter asqueroso de otro, hay que recurrir a la reserva interna; y la reserva interna es la población gitana de Hungría", dijo el ministro de Construcción, János Lázár, en un mitin con simpatizantes. El ministro hizo esa afirmación mientras se refería a los problemas demográficos de Hungría, causados por la baja natalidad, la marcha de muchos jóvenes al extranjero y el veto a la llegada de inmigrantes.

| etiquetas: hungría , ministro de construcción , jános lázár , gitanos , limpiar , baños
9 4 0 K 110 EsteEuropa
8 comentarios
9 4 0 K 110 EsteEuropa
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Abascal .. vete echando el CV a la RENFE ... xD
5 K 72
Milmariposas #2 Milmariposas
Me recuerda a aquel episodio bochornoso que protagonizó Whoopi Goldberg... y por el que fue despedida del programa The View

www.bbc.com/mundo/noticias-60141575
1 K 31
cax #5 cax
Ratas racistas en el Gobierno de Hungría.

Las ratas racistas del Reino de España de Vox, del PP y otras bandas criminales de extrema derecha aplaudiendo con las orejas.
2 K 29
#4 wictor69
Pero si le llamas racista se enfada
1 K 17
#3 Banshee2x
Pues lo mismo que dicen aquí en menéame, pero lo que dice este será racista.
2 K 14
#6 EISev
#3 a ver, lo de ejército interno de reserva es de Marx y aquí se dice mucho lo de " si no quieres inmigrantes quien te va a limpiar el culo en el asilo" lo que a mí me parece una racistada al nivel de lo que ha soltado este personaje.

Así que más o menos lo que dices pasa en Menéame pero luego llegan los strikes dependiendo de quien lo diga y qué colectivo ponga como ejemplo de "quedarse con los trabajos que pocos están dispuestos a aceptar"
0 K 14
tricionide #8 tricionide
fascismo en estado puro, amparado por su gobierno
0 K 8
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico *
Hoy en "PAISES DE MIERDA QUE NO DEBERIAN HABER ENTRADO JAMAS EN LA UE" tenemos invitado de excepcion ... ese pozo de mierda racista llamado Hungria.
0 K 7

menéame