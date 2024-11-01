edición general
La huelga de camareros de Madrid contra la propina

La huelga de camareros de Madrid contra la propina

Lucía y los otros dos camareros que trabajan en esta pequeña cafetería cercana a la Gran Vía llevan meses devolviendo todas y cada una de las propinas que les dejan los clientes. En este local se cumple a rajatabla el acuerdo del jurado mixto de hostelería del 5 de julio de 1933, que marca un aumento de diez céntimos en el precio del café y añade, según el Heraldo de Madrid, “queda suprimida la propina en los cafés, bares, cafés-bares y similares (…) percibiendo como retribución el obrero camarero el 20%.

#7 Pitchford *
La propina permanece en servicios como la restauración, en los que la satisfacción depende bastante de la amabilidad del empleado.. El producto no es totalmente fijo y a veces los deseos o manías del cliente conllevan un esfuerzo extra por parte del empleado..
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
contra hacer horas extras que nunca van a cobrar es la huelga que sería eficaz
cosmonauta #3 cosmonauta
Si le dejó una propina a alguien y me la rechaza, probablemente no vuelvo.
#5 Suleiman
#3 Yo al revés, vuelvo seguro.
#8 hipernes
#3 bien, como se le ocurre a ese mugroso rechazar tu generosa esplendidez. Que aprenda
#2 cocococo
Si no hubo una huelga general en todo el país para que el Gobierno quitara la baliza V16 y la gente la compró y se la dejó meter por donde amargan los pepinos, este país es el culo del mundo y se merece que le pase todo y más. A disfrutar de la baliza V16 impuesta de forma obligatoria a la fuerza, cosa que ni a Franco se le hubiese ocurrido.

Si se avería el coche pones la baliza y te quedas dentro del vehículo esperando a que alguien venga, no te vea, choque contra el coche y te mate, o sea, supongo que este año las funerarias harán su agosto.

¡Feliz Baliza V16!
#4 El_Pobrecito_Hablador
#2 Qué paliza con la baliza.
#6 IsraelEstadoGenocida
#2 Como va a haber una huelga con la baliza si hasta la oposición estaba de acuerdo con ella?
