De pacientes a clientes: cómo Madrid y València han llevado al límite la privatización sanitaria

La ley de Aznar de 1997, que el Ministerio de Sanidad quiere acotar, amparó la subcontratación de servicios sanitarios. Eduardo Zaplana y Esperanza Aguirre fueron más allá y traspasaron la cobertura sanitaria, un modelo único en España que muestra grietas graves por inequidad y mercantilización
Lo que no puede ser la sanidad pública española es privada.
Esto empieza a ser un gran negocio cuando la gente paga un seguro privado, y luego si te pones enfermo te cobran más y te quitan todo el dinero, y luego siguen quitándote más dinero porque te obligan a hipotecar la casa.