edición general
25 meneos
22 clics
De pacientes a clientes: cómo Madrid y València han llevado al límite la privatización sanitaria

De pacientes a clientes: cómo Madrid y València han llevado al límite la privatización sanitaria

La ley de Aznar de 1997, que el Ministerio de Sanidad quiere acotar, amparó la subcontratación de servicios sanitarios. Eduardo Zaplana y Esperanza Aguirre fueron más allá y traspasaron la cobertura sanitaria, un modelo único en España que muestra grietas graves por inequidad y mercantilización

| etiquetas: pp , sanidad , zaplana , aznar , aguirre , derechos , privatización
22 3 0 K 91 actualidad
14 comentarios
22 3 0 K 91 actualidad
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 El caso es que con una derecha que quiere destinar parte de los recursos de la sanidad pública a la privada, de nada sirve que sea estatal. La única manera de garantizar que sea 100% pública es votar a partidos que no defiendan la privatización de la sanidad y la inmensa mayoría de los votantes españoles opina que la gestión (no sólo de la sanidad) está mejor en manos de los partidos que debilitan la sanidad pública.
5 K 90
#13 poxemita
#7 el problema está en que hay que comprar el cerdo entero y no por trocitos.
0 K 10
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#13 Lo que no es comprensible es que haya quienes votan a esos partidos y luego se quejen de "las listas de espera" como si no entendiesen la relación entre su voto y las consecuencias del mismo. Si ponen por delante "ciertas partes del cerdo" antes que otras, que asuman que todo va en el lote, también lo que les perjudica.
0 K 15
Top_Banana #11 Top_Banana
#3 Aunque fuera única a nivel estatal, ya se encargarían PP y COZ de que no fuera 100% pública.
2 K 46
Trigonometrico #5 Trigonometrico
#4 No es una debilidad, nunca lo ha sido hasta que las empresas privadas empezaron a meter la mano como en Madrid y otros lugares.
2 K 37
pingON #1 pingON
la sanidad NUNCA debió ser una competencia autonómica
2 K 34
Trigonometrico #2 Trigonometrico
#1 No estoy de acuerdo.

Lo que no puede ser la sanidad pública española es privada.
5 K 72
pingON #4 pingON
#2 opino como apunta #3, cada reino de taifa ... es una debilidad para que la sanidad sea pública y no estar mierda corrupta
0 K 16
camvalf #8 camvalf
#2 Dime que es mas fácil ¿romper para repartiré un bloque de 17 toneladas de hormigo o repartirse repartir 17 bloques de 1 tonelada? El centralismo de recursos no es la solución, pero desde luego el repartir y dar autoridad a lo califas para "vender" a sus amigos un servicio publico tan importante y potencialmente tan rentable es una locura.
1 K 22
Trigonometrico #10 Trigonometrico
#8 No es un servicio público tan rentable. Hay personas que necesitan tratamientos especiales que cuestan una millonada, y la sanidad pública se ve obligada a marcar unos límites.

Esto empieza a ser un gran negocio cuando la gente paga un seguro privado, y luego si te pones enfermo te cobran más y te quitan todo el dinero, y luego siguen quitándote más dinero porque te obligan a hipotecar la casa.
0 K 14
#3 poxemita
#1 debería ser unica a nivel estatal y gestión 100% pública, nada de 18 sanidades con conciertos e historias.
1 K 26
ehizabai #9 ehizabai
#1 Como la sanidad en Madrid es una mierda, carguémonos Osakidetza, que funciona bien. :shit:
1 K 30
reithor #12 reithor
Falta Lasquetty entre los adalides de la privatización. Un pionero, sutil visto lo visto hoy en día, ya eclipsado por el ritmo Atilense de la Quironesa.
1 K 21
#6 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/sanidad-privada-hace-caja-sube-tarifas-ex La sanidad privada hace caja: Sube tarifas y expulsa a los pacientes mayores o con enfermedades crónicas
0 K 18

menéame