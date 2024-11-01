edición general
3 meneos
10 clics
Huawei logra en meses lo que Android no ha conseguido en 15 años: que el 90% de sus móviles se puedan actualizar

Huawei logra en meses lo que Android no ha conseguido en 15 años: que el 90% de sus móviles se puedan actualizar

El viejo fantasma de la fragmentación en Android tiene un nuevo espejo donde mirarse, y la imagen no es favorecedora para el SO de Google. Datos oficiales publicados esta semana revelan un hito para la industria china y su nuevo ecosistema: el 91,5 % de los dispositivos de Huawei ya son compatibles con la última API de HarmonyOS 6. La cifra es demoledora si la comparamos con el ritmo de adopción de las versiones más recientes de Android. En China, Huawei ha logrado esta velocidad de crucero en tiempo récord, solucionando

| etiquetas: huawei , android , china
2 1 0 K 38 tecnología
2 comentarios
2 1 0 K 38 tecnología
#1 Rapela *
Móviles perfectamente válidos no pueden actualizarse... Por suerte, esto no ocurre en PC
0 K 18
eldet #2 eldet
esta mezclando cosas. Android es el SO, Huaway es quien comercializa los moviles. La comparacion tendria que ser con Samsung o Google, no con el sistema operativo que usen.
0 K 7

menéame