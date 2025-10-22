·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5347
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
3977
clics
André el Gigante en avión a principios de los 80
4345
clics
El plan de Makinavaja y Popeye para robar unos Mirós
3923
clics
Alberto San Juan da una lección imperdible al ver que el 21% de los españoles cree que el franquismo fue "muy bueno"
3912
clics
Bacterias resistentes a los antibióticos en el 71% de la carne de pollo de Lidl: preguntas y respuestas · Maldita.es
más votadas
343
El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones
359
El Gobierno andaluz congela la subida salarial a 77.000 empleados públicos para derivar el gasto a la crisis de los cribados
365
Colonos golpean a agricultores palestinos en video mientras crecen ataques a cosechas en Cisjordania
405
Pedro Sánchez planea acabar con los cambios de hora e imponer una noche sin fin de oscuridad insondable
518
La Junta de Andalucía reconoce ahora que han desaparecido pruebas en los portales donde los pacientes tienen su historial médico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
38
clics
Todas las cartas o paquetes que se envían entre pueblos de Menorca deben salir primero a Valencia
Todas las cartas o paquetes que se envían entre pueblos de Menorca deben salir primero a Valencia, para luego volver a la Isla y ser repartidos por el cartero, es surrealista.
|
etiquetas
:
menorca
,
correos
,
valencia
,
cartas
,
surrealismo
16
4
0
K
175
actualidad
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
0
K
175
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Barney_77
Un poco estupido si que es
2
K
34
#5
DayOfTheTentacle
#2
un poco?
0
K
6
#13
RegiVengalil
#2
#5
teniendo en cuenta el tráfico de cartas entre pueblos de Menorca, a lo mejor no es tan estúpido
0
K
6
#14
DayOfTheTentacle
#13
no pillo... ¿A qué haces referencia?
0
K
6
#15
RegiVengalil
#14
a que la logística no es tan sencilla como algunos quieren hacer creer
Si yo quiero enviar una carta al pueblo de al lado, probablemente recorra decenas de kilómetros antes de llegar
0
K
6
#17
Zerjillo
#2
El que recoge los buzones no clasifica las cartas. Se llevan a un centro de clasificación. Si el volumen de cartas en la zona es muy baja, probablemente sea mucho más barato llevarlas lejos y clasificarlas que tener gente contratada para clasificar "pocas" cartas. No estoy defendiendo que se haga de esta manera. Pero tildarlo de estúpido directamente es intentar simplificar un problema complejo de solución también compleja. Dicho eso, me la juego a que hacen falta más trabajadores de correos en Menorca.
0
K
7
#4
pepel
Correos siempre ha sido muy eficiente.
0
K
20
#3
Meneanauta
Increíble
0
K
18
#6
sorrillo
Un coche lleva piezas de multitud de partes del mundo, algunas hacen la misma ruta dos veces antes de acabar en el vehículo, y eso lo hacen así por que es más eficiente y reduce costes.
No es descabellado que ocurra algo similar con esos paquetes. Transportar algo puede ser muy aparatoso pero el coste de gestionarlo en local puede ser mayor que el del transporte.
1
K
14
#7
Nobby
#6
¿Y las emisiones de CO2 y la emergencia climática dónde quedan?
0
K
10
#8
sorrillo
*
#7
Centralizar la fabricación de piezas y distribuirlas puede potencialmente tener menos impacto climático que crear muchas fábricas alrededor del mundo para reducir el transporte. La eficiencia y reducción de costes suele ir acompañada de menor impacto climático.
Lo mismo con la paquetería.
1
K
14
#12
Nobby
#8
el paquete "se fabrica" en oficinas de correos de las propias islas... Te compraría que en todo Baleares sólo hubiera una central de reclasificación de paquetes y se enviaran los paquetes locales de todo el archipiélago allí (cambiando de isla) antes de enviarse a su destino, pero sigo sin ver el llevarlos a la península y traerlos de vuelta...
0
K
10
#16
sorrillo
#12
Lo que hay que valorar es si es más eficiente y tiene menos impacto ecológico tener un centro en Valencia que cubra también las islas o si tiene menos impacto un centro en cada isla o un centro en una isla y que el resto lo transporten allí.
0
K
10
#18
Pertinax
*
#12
Intuyo que es una cuestión de centro logístico. Es seguro que Menorca recibe muchos más envíos desde la península que desde dentro de la isla o el resto de islas, así que no es tan descabellado que se centralicen todos en un centro valenciano, con lo cual tan sólo mantienes un canal de distribución y no varios. Supongo que por ahí irá la cosa.
Lo mismo sucede entre diversos puntos de la península donde los paquetes recorren muchos más kilómetros que los que hay entre origen y destino del envío; aquí, al haber un mar por medio parece contraintuitivo, pero no tiene por qué ser menos óptimo.
0
K
12
#11
g3_g3
Cualquier viajero en transporte público de la península debe pasar primero por Madrid.
0
K
11
#1
Tensk
#0
Arregla el titular si eso.
0
K
11
#21
burgerconqueso
#20
Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba, pero el tonto sigue...
0
K
6
#9
burgerconqueso
y aun así tienen suerte, raro que no sea Madrid por donde tiene que pasar. Pero sí, muy estupido todo
0
K
6
#10
alcama
#9
Me preguntaba si alguien haría este comentario provinciano y efectivamente, alguien lo ha hecho
1
K
-1
#19
burgerconqueso
#10
si piensas que me voy a ofender por lo de provinciano... solo alguien que mira desde su centralismo{popcorn} por encima del hombro le puede parecer la palabra "provinciano" una ofensa
0
K
6
#20
alcama
#19
no, eres provinciano por ser de provincias. No todo el mundo puede ser de la capital, qué le vamos a hacer
1
K
-1
#22
alcama
Yo soy de la opinion de que a los imbeciles hay que hablarles claro . Y yo he sido bastante claro
0
K
5
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si yo quiero enviar una carta al pueblo de al lado, probablemente recorra decenas de kilómetros antes de llegar
No es descabellado que ocurra algo similar con esos paquetes. Transportar algo puede ser muy aparatoso pero el coste de gestionarlo en local puede ser mayor que el del transporte.
Lo mismo con la paquetería.
Lo mismo sucede entre diversos puntos de la península donde los paquetes recorren muchos más kilómetros que los que hay entre origen y destino del envío; aquí, al haber un mar por medio parece contraintuitivo, pero no tiene por qué ser menos óptimo.