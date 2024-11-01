edición general
8 meneos
111 clics
Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro ante fieles

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro ante fieles  

En plena celebración de una misa y ante la mirada atónita de cientos de fieles y turistas, un hombre se acercó al altar mayor de la Basílica de San Pedro y comenzó a orinar sin el menor pudor.

| etiquetas: hombre , orina , basilica , san pedro
6 2 1 K 91 actualidad
10 comentarios
6 2 1 K 91 actualidad
Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
"El escándalo provocó un silencio sepulcral"

Gracias Matías...
5 K 79
rogerius #10 rogerius
Esto de los retos de TikTok se ha salido de madre.
0 K 18
JuanCarVen #8 JuanCarVen
Parece que ninguna obra de arte ha sufrido daños. Le indicaron mal el baño. Quería mearse en dios, pero se equivocó. Seguridad le ha quitado algo al entrar y ha decidido vengarse.
0 K 12
#9 DenisseJoel
#4 Ensaladilla... rusa, ¿no? Ya veo por dónde vas.
0 K 10
#2 DenisseJoel
Desde luego, la gente ya no respeta nada. Un día hacen un genocidio, otro estropean un cuadro o mean en un altar.
0 K 10
Spirito #4 Spirito
#2 ¡Madre mía qué ensaladilla rusa has montado!

Ni Milei, que ya está desquiciado del todo, se las cuaja así. xD
0 K 9
#5 Xoche
#4 En el caso del tarado Milei yo no pondría la mano en el fuego
0 K 7
Spirito #6 Spirito
#5 ¿Crees que Milei se pondría también a mear ahí en un momento dado?
0 K 9
tusitala #7 tusitala
#6 Segurisimo, le llevas a la tumba de Stalin y mea espumarajos.
0 K 10
Spirito #3 Spirito
El cura se puso palote, dicen las malas lenguas... :troll:
2 K -11

menéame