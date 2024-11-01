·
8
meneos
111
clics
Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro ante fieles
En plena celebración de una misa y ante la mirada atónita de cientos de fieles y turistas, un hombre se acercó al altar mayor de la Basílica de San Pedro y comenzó a orinar sin el menor pudor.
|
etiquetas
:
hombre
,
orina
,
basilica
,
san pedro
6
2
1
K
91
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
jonolulu
"El escándalo provocó un silencio sepulcral"
Gracias Matías...
5
K
79
#10
rogerius
Esto de los retos de TikTok se ha salido de madre.
0
K
18
#8
JuanCarVen
Parece que ninguna obra de arte ha sufrido daños. Le indicaron mal el baño. Quería mearse en dios, pero se equivocó. Seguridad le ha quitado algo al entrar y ha decidido vengarse.
0
K
12
#9
DenisseJoel
#4
Ensaladilla... rusa, ¿no? Ya veo por dónde vas.
0
K
10
#2
DenisseJoel
Desde luego, la gente ya no respeta nada. Un día hacen un genocidio, otro estropean un cuadro o mean en un altar.
0
K
10
#4
Spirito
#2
¡Madre mía qué ensaladilla rusa has montado!
Ni Milei, que ya está desquiciado del todo, se las cuaja así.
0
K
9
#5
Xoche
#4
En el caso del tarado Milei yo no pondría la mano en el fuego
0
K
7
#6
Spirito
#5
¿Crees que Milei se pondría también a mear ahí en un momento dado?
0
K
9
#7
tusitala
#6
Segurisimo, le llevas a la tumba de Stalin y mea espumarajos.
0
K
10
#3
Spirito
El cura se puso palote, dicen las malas lenguas...
2
K
-11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
