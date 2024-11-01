edición general
“Ha perdido el rumbo”: Trump arremete contra Marjorie Taylor Greene tras criticarlo por enfocarse en “política exterior”

De igual forma, cuando se le preguntó por las críticas recibidas por parte de Greene, Trump comentó: “No sé qué le pasó a Marjorie. Es una buena mujer, pero ha perdido el rumbo. Debo ver la presidencia como una situación mundial, no local. Podríamos tener un mundo en llamas, donde las guerras lleguen fácilmente a nuestras costas”.

| etiquetas: trump , marjorie taylor greene , críticas , maga , eeuu
actualidad
#3 concentrado
Para una vez que Marjorie hace una crítica sensata.....
2 K 59
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#3 dos cosas sensatas ha dicho en los últimos años (desde 2020), esta y que se publique la lista Epstein como prometio Trump y su tropa, entre ellos su hijo
3 K 66
#12 Grahml
#3 #1 Las encuestas evidencian el despropósito del esperpento que estos desquiciados insisten promocionar.

Pero las elecciones en Nueva York, han demostrado fehacientemente que la senda de los repúblicanos es perder las próximas elecciones que se hagan en EEUU.

El descontento de los estadounidenses hacia Trump, MAGA y los republicanos en general es innegable.
0 K 20
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho *
El lema Trump era América first y la realidad es bien distinta, es Israel primero, después están los super ricos y las grandes empresas. El lema de Maga es que América vuelva a ser grande.
Trump ha utilizado el movimiento Maga, pero hay bastantes diferencias entre Trump y el movimiento Maga, quien financia manda y son las grandes empresas y el lobby sionista, para nada los intereses de los ciudadanos estadounidenses que son los que votan.
3 K 57
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

El error del fatxapobre es creer que el rico piensa en él para algo más que para sacarle el rendimiento de su trabajo.
1 K 33
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#6 Yo diría que por delante de EE.UU. es Israel, el lema de Trump es "Trump first". Lo que está haciendo mayoritariamente es montarse negociazos, colocar a su familia como comisionistas, meter sus productos de mierda hasta en la sopa a través del Estado y hacer que pase lo que pase, le caiga pasta a la buchaca.
1 K 27
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Ojo @themarquesito que se pone la cosa tensa, Marjorie es una de las MAGA que sigue pidiendo la publicación de la lista Epstein y ahora esto
2 K 52
themarquesito #4 themarquesito
#1 Marjorie va a seguir insistiendo con los documentos de Epstein
2 K 52
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#4 Lo único bueno que ha salido de esa mente depauperada.
0 K 13
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Rompetechos y Dory la de Buscando a Nemo hablando de rumbos. :roll:
0 K 19
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Le dice la sarten al cazo.
0 K 19
#9 UNX
Cómo que situación mundial? No sabía que Trump era un globalista de esos. Qué es lo siguiente? Que sea un globalista oligarca pederasta?
0 K 10

