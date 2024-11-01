“Ha perdido el rumbo”: Trump arremete contra Marjorie Taylor Greene tras criticarlo por enfocarse en “política exterior”

De igual forma, cuando se le preguntó por las críticas recibidas por parte de Greene, Trump comentó: “No sé qué le pasó a Marjorie. Es una buena mujer, pero ha perdido el rumbo. Debo ver la presidencia como una situación mundial, no local. Podríamos tener un mundo en llamas, donde las guerras lleguen fácilmente a nuestras costas”.
Pero las elecciones en Nueva York, han demostrado fehacientemente que la senda de los repúblicanos es perder las próximas elecciones que se hagan en EEUU.
El descontento de los estadounidenses hacia Trump, MAGA y los republicanos en general es innegable.
Trump ha utilizado el movimiento Maga, pero hay bastantes diferencias entre Trump y el movimiento Maga, quien financia manda y son las grandes empresas y el lobby sionista, para nada los intereses de los ciudadanos estadounidenses que son los que votan.
El error del fatxapobre es creer que el rico piensa en él para algo más que para sacarle el rendimiento de su trabajo.