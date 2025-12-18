La Guardia Civil de Tráfico recomienda usar los triángulos además de la baliza V-16: "Cuantos más elementos mejor"

También desde la Guardia Civil de Tráfico recomiendan seguir llevando estos triángulos de seguridad y usar las dos señales juntas cuando estos se puedan colocar con seguridad. "Cuantos más elementos que sirvan para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería y nos protejan, mejor", explica a LaSexta Noticias la portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Olaya Salardón. Otros, en cambio, consideran que los triángulos "entrañan un riesgo enorme de que un peatón esté circulando por una vía donde le pueden arrollar"
A ver cómo se le da a la gente colocar la baliza luminosa.
Ahora que sí la baliza obligatoria, la gente por ahí diciendo que tal vez la UE dirá que no hay que usar esas balizas que imponen en España, no entiendo nada.
Yo no la compro, se vayan a tomar por culo. Dejaré el Opel Corsa viejo… » ver todo el comentario
De hecho, algunos países como Reino Unido han prohibido el uso de triángulos en vías de alta capacidad.
Como la gente, yo incluido, lee muy rápido y por encima, pues tal vez viene el malentendido de ahí, no sé:
Yo estaba seguro de que los triángulos estaban prohibidos, que si los usabas te multaban, pero parece que no, vaya cosa.
El problema de los triángulos es ayer se han producido muchos atropellos, es lo que se trata de evitar con la baliza.
