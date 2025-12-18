La Guardia Civil de Tráfico recomienda usar los triángulos además de la baliza V-16: "Cuantos más elementos mejor"

También desde la Guardia Civil de Tráfico recomiendan seguir llevando estos triángulos de seguridad y usar las dos señales juntas cuando estos se puedan colocar con seguridad. "Cuantos más elementos que sirvan para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería y nos protejan, mejor", explica a LaSexta Noticias la portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Olaya Salardón. Otros, en cambio, consideran que los triángulos "entrañan un riesgo enorme de que un peatón esté circulando por una vía donde le pueden arrollar"