La Guardia Civil de Tráfico recomienda usar los triángulos además de la baliza V-16: "Cuantos más elementos mejor"

También desde la Guardia Civil de Tráfico recomiendan seguir llevando estos triángulos de seguridad y usar las dos señales juntas cuando estos se puedan colocar con seguridad. "Cuantos más elementos que sirvan para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería y nos protejan, mejor", explica a LaSexta Noticias la portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Olaya Salardón. Otros, en cambio, consideran que los triángulos "entrañan un riesgo enorme de que un peatón esté circulando por una vía donde le pueden arrollar"

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Se acaba antes poniéndolos todos.  media
elgenares #10 elgenares
El 90% de las veces que he visto los triángulos colocados, estaban a menos de 10 metros del vehículo afectado y así sirven de poco o nada.

A ver cómo se le da a la gente colocar la baliza luminosa.
#12 cocococo
#10 Sobre todo en un coche descapotable con techo de lona.
#15 Sacapuntas
#10 Es más fácil. Como pro, ni siquiera tiene que salir del coche. Pero lleva pilas, por lo que será inoperativa con el tiempo, porque mucha gente no querrá gastarse el dinero otra vez para una vez que la usa.
autonomator #14 autonomator
Yo también llevo un señor que toca la corneta y agita una mano y un espantapájaros de cartón.
#2 cocococo *
Primero que si estaban prohibidos los triángulos, ahora que no están prohibidos y deberían usarse:

www.libertaddigital.com/libremercado/2025-12-18/la-dgt-dice-ahora-que-

Ahora que sí la baliza obligatoria, la gente por ahí diciendo que tal vez la UE dirá que no hay que usar esas balizas que imponen en España, no entiendo nada.

Yo no la compro, se vayan a tomar por culo. Dejaré el Opel Corsa viejo…   » ver todo el comentario
sorrillo #3 sorrillo
#2 Lo de la prohibición de triángulos hasta donde sé siempre ha sido un bulo.
#11 cocococo *
#3 Estuve leyendo en internet y puede que la confusión sea porque en una página de la web de la DGT dicen:

De hecho, algunos países como Reino Unido han prohibido el uso de triángulos en vías de alta capacidad.

Como la gente, yo incluido, lee muy rápido y por encima, pues tal vez viene el malentendido de ahí, no sé:

www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/20251125-dgt-recuerda-la-oblig

Yo estaba seguro de que los triángulos estaban prohibidos, que si los usabas te multaban, pero parece que no, vaya cosa.
#4 Astur_
#2 hombre, usar de fuente libertad digital...
powernergia #8 powernergia
#2 La primera vez que oído eso de que los triángulos están prohibidos.

El problema de los triángulos es ayer se han producido muchos atropellos, es lo que se trata de evitar con la baliza.
Battlestar #9 Battlestar
#2 No te olvides lo de permitir la venta de balizas que se sabia que a partir de enero no servirían porque no basta con estar homologadas también tienen que estar conectadas. Pero las no conectadas se pueden seguir vendiendo como homologadas hasta enero a pesar de que a partir de enero ya no valdrán. solo valdrán las homologadas Y conectadas
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
hacen falta chistorras para las putes!!! eso si como te pille sin la v16 te crujo, pero si yo fuera tu, pondria los triangulos! han dicho entre carcajadas
ur_quan_master #13 ur_quan_master
Yo llevo una ristra de ajos y balas de plata. Nunca se sabe.

Crucifijo no, que me da grima.
#7 cocococo
Después del asunto de hacerme comprar la baliza de forma obligatoria por la cara... me voy a convertir en independentista:

youtu.be/V63pTlwa3lE
alcama #5 alcama
Gobierno de ladrones
