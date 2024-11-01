El Govern Balear (PP) se ha gastado 56M de euros en ambulancias que los técnicos de emergencias no pueden conducir

El pasado 23 de octubre se dio a conocer la problemática a la que se enfrenta la Conselleria de Salud Balear después de anunciar la renovación de su flota de ambulancias. 122 vehículos superan los 4.000 kilos de peso, con lo que se necesita el permiso C1 para conducirlos, cuando el 80% de los técnicos de emergencias sanitarias (TES) del servicio sólo dispone del carné B.