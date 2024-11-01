El Govern Balear (PP) se ha gastado 56M de euros en ambulancias que los técnicos de emergencias no pueden conducir

El pasado 23 de octubre se dio a conocer la problemática a la que se enfrenta la Conselleria de Salud Balear después de anunciar la renovación de su flota de ambulancias. 122 vehículos superan los 4.000 kilos de peso, con lo que se necesita el permiso C1 para conducirlos, cuando el 80% de los técnicos de emergencias sanitarias (TES) del servicio sólo dispone del carné B.
Algún amiguete se ha llevado calentita una buena comisión. Los buenos gestores.
- Te vendo lo más caro y grande que tengo.
- Mi primo te vende la adaptación para que pueda conducirlas tu gente
- Le pagas a mi hermano por las licencias de conducción C para tu gente
- Le vuelves a pagar a mi primo a medida que vayan obteniendo el canet C para vuelva a dejar los vehículos como estaban
Todo un visionario el proveedor.
Bien consultado ese concurso
Por lo visto, el carné B va a autorizar conducir vehículos de hasta 4.250 kg. Cuando la norma europea se trasponga a la legislación española. Eso he entendido yo.
A no ser que tengan los conductores ocupados conduciendo las ambulancias viejas, en cuyo caso es algo más complejo...
En ese caso, primero sacamos el C1 a todos los conductores, y luego ya si eso compramos las ambulancias que necesitemos.
Pero hacerlo al revés supone tener aparcadas cientos de ambulancias cogiendo polvo...