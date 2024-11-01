edición general
16 meneos
25 clics
El Govern Balear (PP) se ha gastado 56M de euros en ambulancias que los técnicos de emergencias no pueden conducir

El Govern Balear (PP) se ha gastado 56M de euros en ambulancias que los técnicos de emergencias no pueden conducir

El pasado 23 de octubre se dio a conocer la problemática a la que se enfrenta la Conselleria de Salud Balear después de anunciar la renovación de su flota de ambulancias. 122 vehículos superan los 4.000 kilos de peso, con lo que se necesita el permiso C1 para conducirlos, cuando el 80% de los técnicos de emergencias sanitarias (TES) del servicio sólo dispone del carné B.

| etiquetas: govern balear , ambulancias , sanidad , pp
13 3 0 K 160 actualidad
10 comentarios
13 3 0 K 160 actualidad
Ze7eN #2 Ze7eN *
Las ambulancias están paradas desde septiembre y se están gustando ingentes cantidades de dinero (a sumar a esos 56M) en "quitarles peso". Además, van a tener que pagar el carnet C1 a los técnicos que no puedan conducirlos. Para rematar, solo un 30% incorporarán camilla.

Algún amiguete se ha llevado calentita una buena comisión. Los buenos gestores.
3 K 48
makinavaja #1 makinavaja
Grandes gestores!!!!! xD xD xD xD
2 K 43
#3 trasparente
"Seremos fascistas pero sabemos gobernar". Si, de cojones
2 K 36
#5 slimedition *
A ver, a que no me equivoco en mucho :troll: :

- Te vendo lo más caro y grande que tengo.:take:
- Mi primo te vende la adaptación para que pueda conducirlas tu gente :take:
- Le pagas a mi hermano por las licencias de conducción C para tu gente :take:
- Le vuelves a pagar a mi primo a medida que vayan obteniendo el canet C para vuelva a dejar los vehículos como estaban :take:

Todo un visionario el proveedor. :clap: xD
Bien consultado ese concurso
1 K 17
Uge1966 #8 Uge1966
motor.elpais.com/conducir/adios-a-las-limitaciones-el-carnet-de-coche-

Por lo visto, el carné B va a autorizar conducir vehículos de hasta 4.250 kg. Cuando la norma europea se trasponga a la legislación española. Eso he entendido yo.
0 K 11
#9 Jacusse
#6 a ver, que dar unas clases y hacer un examen es algo de unas pocas semanas, digo yo...

A no ser que tengan los conductores ocupados conduciendo las ambulancias viejas, en cuyo caso es algo más complejo...
0 K 10
#4 Jacusse
Y no se pueden sacar el C1?
0 K 10
Yonny #6 Yonny
#4
En ese caso, primero sacamos el C1 a todos los conductores, y luego ya si eso compramos las ambulancias que necesitemos.
Pero hacerlo al revés supone tener aparcadas cientos de ambulancias cogiendo polvo...
0 K 10
#7 Klamp
Luego cuando pase algo y se queden sin ambulancias dirán que la culpa es del gobierno central por no traer suficientes medios
0 K 8
#10 VFR
Si con ambulancias más grandes pueden dar mejor servicio bienvenidas sean.
0 K 6

menéame