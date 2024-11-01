edición general
8 meneos
108 clics

Google está matando la web abierta [ENG]

Google está logrando lo que Microsoft no pudo: matar la web abierta. Los esfuerzos de los gigantes tecnológicos para obtener el control y atrapar el bien común con fines extractivos han sido claros para cualquier persona que haya estado siguiendo la historia de Internet durante al menos la última década, y las estrategias adoptadas varían en la técnica, pero tienen éxito: desde abrazar, extender, extinguir (EEE) hasta la monopolización y el cierre. De lo que quiero hablar en este artículo es la guerra que Google ha estado librando contra XML.

| etiquetas: google , web abierta , matando , xml , rss , xslt
6 2 0 K 99 tecnología
7 comentarios
6 2 0 K 99 tecnología
Pacman #2 Pacman
Encuentro el articulo ilegible por culpa de que de cada tres palabras una es un enlace azul
2 K 32
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 lo mismo me pasa. Además todo muy enrevesado y con una cronología que podría ir al final
1 K 21
reivaj01 #4 reivaj01
#3 y #2 Veo que no os gusta el HTML en crudo.
Os falta la dosis de JavaScript intrusivo y publicidad.
1 K 33
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 el problema no es ese. Mi blog es solo html. Es la aglutinación de texto y enlaces
0 K 9
Sr.No #7 Sr.No *
#5 joder, pero eso era la World Wide Web (al menos en su concepción) :shit:

jajaja
0 K 10
rogerius #6 rogerius *
#2 #3 Usa el modo lector.
0 K 20
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
We can't rewind, we've gone too far
Oh-a-a-a oh
0 K 11

menéame