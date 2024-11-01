El Gobierno de Ayuso se niega a cumplir y anuncia que recurrirá la decisión sobre los objetores del aborto

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, se niega a crear un registro de objetores de conciencia del aborto y evita con ello cumplir la ley. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenaba el pasado lunes al Ejecutivo de la Puerta del Sol que iniciara los trámites para la elaboración de este sistema que la presidenta se empeña en tachar de “lista negra”.
| etiquetas: aborto , madrid , derecho , pp , ayuso , laicismo
En otros países la extrema derecha ya ha ilegalizado el aborto. Si pueden, es uno de sus primeros objetivos.
Y no es la única forma de poner trabas al aborto en Madrid. El Gobierno de Ayuso ha elegido a tres hombres vinculados con movimientos contra el aborto para renovar el Comité Clínico del aborto en Madrid