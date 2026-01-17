edición general
8 meneos
55 clics
Gmail cambia para siempre: ya no podrás gestionar cuentas de correo externas mediante POP3

Gmail cambia para siempre: ya no podrás gestionar cuentas de correo externas mediante POP3

Google ha anunciado la desaparición de la compatibilidad de Gmail con las cuentas POP 3 que podíamos gestionar desde la plataforma.

| etiquetas: gmail , pop3 , cuentas , externas
8 0 0 K 92 tecnología
4 comentarios
8 0 0 K 92 tecnología
#2 eqas
Me he enterado por un email de Gmail que he recibido. Uso GMail en el navegador del ordenador como cliente de correo desde hace más de una década, tanto a nivel personal como de trabajo (y una vez al mes descargaba todo, tanto Gmail como el POP3 recibido en él, a un Thunderbird local que tiene dentro más de 30 años de correo). Es muy útil, tiene las ventajas de Gmail, unidas a tu cuenta de tu dominio. Siempre estoy deseando desvincularme de Google y en general de toda empresa USA. Hace un tiempo esto habría sido una muy mala noticia. Hoy, lo agradezco. Es el empujón que necesitaba.
4 K 50
#3 parladoiro *
#2 puedes seguir descargándolo igualmente por IMAP.
Esto no es razón para no usar Gmail, u otro servicio. Denegar el acceso a clientes con contraseña de aplicación sí es una razón para no usarlo, pero eso lo hacía Gmail tanto por IMAP como por POP3.
1 K 22
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 eso venía a decir. POP3 es lo más antiguo y básico. Lo único que se pierde es la compatibilidad con un protocolo viejísimo que el 99% de gente ya había sustituido por IMAP
0 K 12
Pertinax #1 Pertinax *
Para petar el espacio de tu cuenta y que pases por caja.
0 K 17

menéame