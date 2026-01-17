·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11027
clics
Es legal que me escriba Pável?
4077
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
7345
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
4104
clics
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
5956
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
más votadas
473
Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación
562
La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles
413
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
371
La Audiencia de Madrid decidirá si se investiga el borrado de los correos en los que la exconcejala de Móstoles pedía amparo a Ayuso por el supuesto acoso del alcalde
329
Los concesionarios estadounidenses en pánico total después de que Canadá da luz verde a los coches chinos [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
55
clics
Gmail cambia para siempre: ya no podrás gestionar cuentas de correo externas mediante POP3
Google ha anunciado la desaparición de la compatibilidad de Gmail con las cuentas POP 3 que podíamos gestionar desde la plataforma.
|
etiquetas
:
gmail
,
pop3
,
cuentas
,
externas
8
0
0
K
92
tecnología
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
0
K
92
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
eqas
Me he enterado por un email de Gmail que he recibido. Uso GMail en el navegador del ordenador como cliente de correo desde hace más de una década, tanto a nivel personal como de trabajo (y una vez al mes descargaba todo, tanto Gmail como el POP3 recibido en él, a un Thunderbird local que tiene dentro más de 30 años de correo). Es muy útil, tiene las ventajas de Gmail, unidas a tu cuenta de tu dominio. Siempre estoy deseando desvincularme de Google y en general de toda empresa USA.
Hace un tiempo esto habría sido una muy mala noticia. Hoy, lo agradezco.
Es el empujón que necesitaba.
4
K
50
#3
parladoiro
*
#2
puedes seguir descargándolo igualmente por IMAP.
Esto no es razón para no usar Gmail, u otro servicio. Denegar el acceso a clientes con contraseña de aplicación sí es una razón para no usarlo, pero eso lo hacía Gmail tanto por IMAP como por POP3.
1
K
22
#4
ur_quan_master
#3
eso venía a decir. POP3 es lo más antiguo y básico. Lo único que se pierde es la compatibilidad con un protocolo viejísimo que el 99% de gente ya había sustituido por IMAP
0
K
12
#1
Pertinax
*
Para petar el espacio de tu cuenta y que pases por caja.
0
K
17
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esto no es razón para no usar Gmail, u otro servicio. Denegar el acceso a clientes con contraseña de aplicación sí es una razón para no usarlo, pero eso lo hacía Gmail tanto por IMAP como por POP3.