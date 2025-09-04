edición general
El funicular de la Gloria fue revisado horas antes del accidente: Lisboa abre una investigación tras la muerte de 16 personas

Desde 2007, el mantenimiento de los funiculares históricos está externalizado. La empresa MNTC, adjudicataria en los últimos concursos públicos, mantiene el servicio mediante una prórroga tras quedar desierto el último proceso de contratación. Aunque Carris defiende que se han cumplido todos los protocolos, incluidos los de mantenimiento mensual, semanal y diario, los sindicatos ya habían denunciado deficiencias en el servicio.

yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
A ver si el problema se originó precisamente en esa revisión. No es el primer cacharro que falla por instalar alguna pieza defectuosa, dejar algo sin apretar o mal instalado...
#8 Cuchifrito
#3 Revisiones habrá muchas y no todas tienen por qué revisarlo todo.
millanin #4 millanin
La privatización mejora el servicio según dicen.
millanin #9 millanin
#4 y también dicen que es mucho más barato.
Cehona #2 Cehona *
Incendios, bomberos forestales, mantenimiento, servicios públicos externalizados...
¿Qué puede salir mal?
Supercinexin #6 Supercinexin
De nuevo el Sector Privado y las derechas detrás de una catástrofe con montones de vidas humanas perdidas. Jamás falla. Las políticas de privatización matan. Es un hecho empíricamente demostrado tantísimas veces que ya uno pierde la paciencia con los liberatas.
mahuer #7 mahuer
#6 Pero no era el comunismo el que había matado 30.000 millones de personas? Ayuso si le das cuerda te lo suelta en cada rueda de prensa.
#10 Pivorexico *
#7 Tal vez de ahí que felicitara a los portugueses , en vez de dar el pésame -
x.com/caminantes21/status/1963589320993919426
Priorat #11 Priorat
Pues entonces lo más probable es que el problema venga de la revisión.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
a saber como lo revisaron, hasta el ojete de fentanilo
#5 Lacasito.Pérez
#1 Un ingeniero portugués plantea que la empresa es extremadamente celosa con las revisiones... pero los jóvenes operarios de mantenimiento no tienen la formación de los veteranos, ya jubilados.
