Frase de Albert Einstein

Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad, y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar.

También se arrepintió de apoyar la creación de la bomba atómica
Es falso.
#6 El 87,56% de las citas de internet son falsas.

#6 No lo es. Al menos estoy seguro al 87'56% de que no lo sabéis ni tú ni #7.
Esas frases son textuales, sacadas de un archivo del FBI sobre Einstein: *
www.uniladtech.com/news/fbi-held-1427-secret-files-on-albert-einstein-

www.uniladtech.com/news/fbi-held-1427-secret-files-on-albert-einstein-

Antes de decidirse por los EE.UU., Einstein sopesó aceptar la cátedra ofrecida por De los Ríos y Ramón y Cajal, pero Europa estaba demasiado inestable por el fascismo.
#11 No he votado bulo, mira los votos, y el comentario era para el que decía que era falso.
TooBased #10 TooBased
#6 Tú sí que eres falso... Falso e ignorante.

Página 163 — Edgar había comenzado a recopilar
información sobre Albert Einstein en 1940, porque
asistía a reuniones pacifistas junto a
«comunistas» y porque había apoyado
«la causa republicana en España». Después de la guerra,
cuando el físico se dio cuenta de que lo estaban
vigilando, se sintió profundamente desilusionado. «Vine
a Estados Unidos», dijo en 1947, «por la
gran, gran libertad que había oído que existía en
este país.

…   » ver todo el comentario
suppiluliuma #14 suppiluliuma *
#0 #6 Eh, dmeijide, me parece que te va a pasar lo mismo que cuando subiste aquella noticia sobre Randi Nord, y que tuviste que descartar discretamente. xD

en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein_and_politics

In December, 1947, he made the following statement: "I came to America because of the great, great freedom which I heard existed in this country. I made a mistake in

…   » ver todo el comentario
