Frase de Albert Einstein

Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad, y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar.
| etiquetas: frase , albert einstein , cita , error , eeuu , libertad
Confucio
Maquiavelo
"Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema"
Nerón
www.latercera.com/culto/2024/02/21/einstein-y-la-bomba-el-eterno-arrep
Monica Lewinsky
Abraham Lincoln
Esas frases son textuales, sacadas de un archivo del FBI sobre Einstein: *
www.uniladtech.com/news/fbi-held-1427-secret-files-on-albert-einstein-
Antes de decidirse por los EE.UU., Einstein sopesó aceptar la cátedra ofrecida por De los Ríos y Ramón y Cajal, pero Europa estaba demasiado inestable por el fascismo. El diario católico El Debate (vinculado a la CEDA, de qué me suena...)… » ver todo el comentario
Página 163 — Edgar había comenzado a recopilar
información sobre Albert Einstein en 1940, porque
asistía a reuniones pacifistas junto a
«comunistas» y porque había apoyado
«la causa republicana en España». Después de la guerra,
cuando el físico se dio cuenta de que lo estaban
vigilando, se sintió profundamente desilusionado. «Vine
a Estados Unidos», dijo en 1947, «por la
gran, gran libertad que había oído que existía en
este país.
… » ver todo el comentario
en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein_and_politics
In December, 1947, he made the following statement: "I came to America because of the great, great freedom which I heard existed in this country. I made a mistake in
… » ver todo el comentario
Fernando Simón