Francino pone sobre la mesa por qué el franquismo no ha desaparecido de España con un minuto para poner en los colegios  

"Han pasado solo 40 años desde el asesinato de Víctor Jara y solo 35 años desde que acabó la dictadura de Pinochet en Chile. Tampoco ha pasado tanto tiempo y ya sé que lo que ocurre en un país es difícilmente exportable a otro, pero sí puede ser útil como referencia o como comparación", ha empezado diciendo Francino, para continuar diciendo: "a Franco y a Pinochet no los echaron y por eso el pinochetismo no desapareció nunca de Chile, y ahora se confirma. Y por eso tampoco el franquismo ha desaparecido en España".