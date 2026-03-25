Francia ya no tiene fondos para subvencionar los combustibles tras el alza de precios

«Es importante decir la verdad: Ya no nos lo podemos permitir», admite su ministra de Energía, Maud Bregeon. No habrá subsidios directos para llenar los depósitos de turismos o camiones. «Creo que es importante decir la verdad. Ya no podemos permitirnos ese enfoque», manifestó al señalar la voluntad del Gobierno de «cumplir con el 5 % del déficit», al que se comprometió con Bruselas.
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y subir el presupuesto de defensa
El gasto público en defensa en Francia creció 4.818,5 millones en 2024, es decir un 8,79%, hasta 59.964,2 millones de euros64.870,5 millones de dólares, con lo que representó el 3,59% del gasto público total.
¿Y firman subir al 5%? están como cabras.
Más bombas y menos socialdemocracia pero se sorprenden de que lepen no sea la jefa gracias a la Francia insumisa