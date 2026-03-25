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Francia ya no tiene fondos para subvencionar los combustibles tras el alza de precios

Francia ya no tiene fondos para subvencionar los combustibles tras el alza de precios

«Es importante decir la verdad: Ya no nos lo podemos permitir», admite su ministra de Energía, Maud Bregeon. No habrá subsidios directos para llenar los depósitos de turismos o camiones. «Creo que es importante decir la verdad. Ya no podemos permitirnos ese enfoque», manifestó al señalar la voluntad del Gobierno de «cumplir con el 5 % del déficit», al que se comprometió con Bruselas.

| etiquetas: francia , combustibles , gasolina , diésel , no hay dinero
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#5 Dav3n
Yo creo que la solución es enviar más dinero a Ucrania para que sigan destruyendo refinerías rusas :troll:
11 K 110
#9 omega7767
#5 y seguir comprando gas caro a EEUU
y subir el presupuesto de defensa
6 K 79
#11 Dav3n *
#9 Faltaría más, Europa no se gobierna sin tiros en los pies, es tan básico como respirar xD
1 K 22
#1 capitan.meneito
Eso se arregla enviando un portaaviones
7 K 107
LisaPotter #2 LisaPotter
#1 Eólicos.
1 K 30
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Si son nucleares de eso les sobra...bueno, no. Desde que les dieron la patada en África.
1 K 20
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 a rendirse?
5 K 57
#7 Onaj
Coño, es que con un 5,6% de déficit sobre PIB lo que tendrían que hacer es recortes a punta pala.

El gasto público en defensa en Francia creció 4.818,5 millones en 2024, es decir un 8,79%, hasta 59.964,2 millones de euros64.870,5 millones de dólares, con lo que representó el 3,59% del gasto público total.

¿Y firman subir al 5%? están como cabras.
2 K 32
#12 osids *
#7 Y súmale que querían darle una ostia gorda a las pensiones, lo que le valió una bonita huelga general

Más bombas y menos socialdemocracia pero se sorprenden de que lepen no sea la jefa gracias a la Francia insumisa
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Herrerii #6 Herrerii
Que le echen plutonio al coche :troll:
1 K 28
troll_hdlgp #14 troll_hdlgp
#6 Eso ya lo probó en su día Carrero Blanco :troll: :troll:
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#8 Suleiman
Colas en las gasolineras de España cerca de Francia próximamente.
1 K 22
#13 osids
#8 Siempre ha sido más barato en España, tabaco, alcohol, pero aquí nos cuentan que España es un demonio fiscal xD
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
Pero para el 5% del PIB (que no de los presupuestos) para comprarle armas a zanahorio, sí que hay.
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#15 woke
Que suban más los impuestos a los ricos
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Relator #16 Relator
Lo de las barbas del vecino...
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menéame