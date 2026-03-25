Francia ya no tiene fondos para subvencionar los combustibles tras el alza de precios

«Es importante decir la verdad: Ya no nos lo podemos permitir», admite su ministra de Energía, Maud Bregeon. No habrá subsidios directos para llenar los depósitos de turismos o camiones. «Creo que es importante decir la verdad. Ya no podemos permitirnos ese enfoque», manifestó al señalar la voluntad del Gobierno de «cumplir con el 5 % del déficit», al que se comprometió con Bruselas.