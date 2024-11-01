Florida propone un juramento de lealtad a los profesores que prohibirá a los ateos poder ejercer (Eng)

El juramento de lealtad propuesto por Florida para los educadores prohibiría a los ateos convertirse en profesores. La nueva legislación exigiría a los profesores decir «que Dios me ayude» antes de poder pisar un aula de una escuela pública.
| etiquetas: educación , florida , ateos , religión , juramento , biblia , eeuu
Aquí lo relevante es que harán las autoridades con aquellos ateos que sean profesores e intenten formar a sus alumnos en base a teorías científicas e intenten que desarrollen un espíritu crítico.
Tal vez los arrojen a la hoguera?
Pues para ser solo uno, han nombrado santos a miles...
Qu lo cambien por “so say we all” y arreglado.