Florida propone un juramento de lealtad a los profesores que prohibirá a los ateos poder ejercer (Eng)

El juramento de lealtad propuesto por Florida para los educadores prohibiría a los ateos convertirse en profesores. La nueva legislación exigiría a los profesores decir «que Dios me ayude» antes de poder pisar un aula de una escuela pública.

etiquetas: educación , florida , ateos , religión , juramento , biblia , eeuu
15 comentarios
Dragstat #5 Dragstat
Lo mejor sería que pusieran pastores evangélicos a impartir clases directamente y el único libro empleado que sea la biblia. Para que andar con medias tintas.
#10 ombresaco
#5 con pi=10/3 exacatamente, como dice la biblila
fofito #14 fofito
No creo que les funcione,un ateo puede perfectamente hacer de ese juramento ,no es un colectivo especialmente conocido por su radicalismo y hacer ese juramento puede resultarles tan relevante como hacer en el nombre del Monstruo de las Galletas.

Aquí lo relevante es que harán las autoridades con aquellos ateos que sean profesores e intenten formar a sus alumnos en base a teorías científicas e intenten que desarrollen un espíritu crítico.

Tal vez los arrojen a la hoguera?
#3 ombresaco
Tendrán profesores musulmanes y protestarán los budistas
#8 Suleiman *
Luego hablamos de Irán,pero estos los van a adelantar en breve.
#9 guillersk
Jaque mate ateos!!!
Eibi6 #4 Eibi6
Pero los que ayudan no eran los Santos?
themarquesito #6 themarquesito
#4 Según la teología católica, los santos lo que hacen es interceder ante Dios. Dicho de otra manera, rezarle a un santo equivale a pedir un favor a alguien cercano a alguien con poder
#11 solojavi
#6 Había que aceptar los dioses de otras religiones y lo más sencillo era asignarles un santo. Es un politeísmo de manual pero como es su propio guiso se lo tragan sin rechistar.
Dene #13 Dene
#6 o sea, tráfico de influencias, cohecho, de libro
Uge1966 #15 Uge1966
#6 «...porque solo tu eres santo, solo tu, señor, solo tu, altísimo Jesucristo..

Pues para ser solo uno, han nombrado santos a miles...
#7 Joan_Pikutara
Me alegro mucho de lo que ese país de terroristas genocidas nazis se está haciendo a sí mismo. Espero que muy pronto no puedan comer y empiecen a matarse entre ellos, como cuando no querían dejar de esclavizar seres humanos.
#12 xavigo
No es que los prohiban, es que no van a poder jurar porque al final tienen que decir “so help me God”

Qu lo cambien por “so say we all” y arreglado.
#1 vituwaf
Me parece bien que se prohiba a los putos ateos. Esa gentuza pretende decidir las cosas a base de razonar. De ninguna de las maneras.
#2 kobalt
#1 Como está el mundo ya dudo si tu comentario es irónico
