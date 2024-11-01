·
más visitadas
15717
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
5575
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
3841
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
3880
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
2633
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
más votadas
329
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah (árabe)
437
Instagram cierra la cuenta de Nacho Duato tras sus críticas habituales a Díaz Ayuso
467
La izquierda estúpida en Aragón y en España
250
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
381
El subdirector del colegio Alborada, salpicado por abusos sexuales a menores, es el alcalde del PP en Anchuelo (Madrid)
publicadas
en cola
11
meneos
293
clics
Un helicóptero del SEM, a punto de estrellarse al acudir al rescate de un ciclista atropellado en Tarragona
Un vídeo muestra cómo el aparato medicalizado esquiva 'in extremis' una colisión mientras se dirigía a auxiliar al herido tras un atropello en la C-12 en Garcia
helicóptero
ciclista
pas de lase
tarragona
8 comentarios
relacionadas
#2
NeuronaSur
No llevaría baliza el tío imprudente, literal
3
K
34
#6
woody_alien
#5
Habilidad
1
K
22
#1
Jakeukalane
¿Lo que se ilumina seguro que es al chocar contra la montaña y no contra un cable? No he podido ver bien el vídeo.
0
K
12
#3
Urasandi
#1
Al principio hay dos chispazos como si chocase con el tendido eléctrico, y lo ha recuperado por poco. Lo de pasar cerca de la roca se ve después, y parece que es lo que llama la atención del junta letras.
1
K
21
#4
woody_alien
*
#3
Si hubiese chocado seguramente se habría estrellado, es mas probable que el aire al pasar muy cerca provocase que los cables se juntasen saltando el chispazo.
0
K
11
#5
Urasandi
#4
pero cae con los chispazos ¿susto o colision?
0
K
10
#7
BurraPeideira_
A mí también me parece que toca los cables y a partir de ahí de vienen los problemas. Aunque parece que hace un aterrizaje de emergencia que sigue arrastrándose una vez ha tocado el suelo, pero luego parece que salen corriendo a atender al ciclista que estaba justo allí donde aterrizaron.
A saber. A lo mejor el piloto tiene un seat león tuneado y está acostumbrado a conducir así.
0
K
10
#8
Elanarkadeloshuevos
No quiero faltarle el respeto a nadie, pero los pilotos están todo el día en el bar... lo mismo va finísimo.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
A saber. A lo mejor el piloto tiene un seat león tuneado y está acostumbrado a conducir así.