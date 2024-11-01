edición general
Un helicóptero del SEM, a punto de estrellarse al acudir al rescate de un ciclista atropellado en Tarragona

Un helicóptero del SEM, a punto de estrellarse al acudir al rescate de un ciclista atropellado en Tarragona  

Un vídeo muestra cómo el aparato medicalizado esquiva ‘in extremis’ una colisión mientras se dirigía a auxiliar al herido tras un atropello en la C-12 en Garcia

helicóptero , ciclista , pas de lase , tarragona
#2 NeuronaSur
No llevaría baliza el tío imprudente, literal
woody_alien #6 woody_alien
#5 Habilidad xD
Jakeukalane #1 Jakeukalane
¿Lo que se ilumina seguro que es al chocar contra la montaña y no contra un cable? No he podido ver bien el vídeo.
Urasandi #3 Urasandi
#1 Al principio hay dos chispazos como si chocase con el tendido eléctrico, y lo ha recuperado por poco. Lo de pasar cerca de la roca se ve después, y parece que es lo que llama la atención del junta letras.
woody_alien #4 woody_alien *
#3 Si hubiese chocado seguramente se habría estrellado, es mas probable que el aire al pasar muy cerca provocase que los cables se juntasen saltando el chispazo.
Urasandi #5 Urasandi
#4 pero cae con los chispazos ¿susto o colision?
#7 BurraPeideira_
A mí también me parece que toca los cables y a partir de ahí de vienen los problemas. Aunque parece que hace un aterrizaje de emergencia que sigue arrastrándose una vez ha tocado el suelo, pero luego parece que salen corriendo a atender al ciclista que estaba justo allí donde aterrizaron.
A saber. A lo mejor el piloto tiene un seat león tuneado y está acostumbrado a conducir así.
Elanarkadeloshuevos #8 Elanarkadeloshuevos
No quiero faltarle el respeto a nadie, pero los pilotos están todo el día en el bar... lo mismo va finísimo.
