Feijóo eximirá IVA a autónomos que ganen menos de 85.000 euros

"Bajar impuestos no es una opción, es una obligación", ha opinado Feijóo durante su intervención. "No podemos seguir pagando más que nunca y teniendo más dificultades para llegar a final de mes", ha añadido. Por eso, Feijóo ha propuesto "eximir del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores 85.000 euros anuales en cuanto lleguemos al Gobierno".

48 comentarios
SenorLobo #1 SenorLobo
Igual yo no lo estoy entendiendo bien pero ¿está sugiriendo que los autónomos se queden con el IVA? ¿eso no incumple leyes tributarias? ¿acaso feijoo no entiende lo que es el IVA?

Es cantinela habitual de los autónomos que ellos pagan más impuestos porque pagan el IVA. No José Manuel, el IVA lo paga el cliente. Pues habrá que explicárselo también al señor que aspira a ser presidente.
operuco #2 operuco *
#1 Por un lado no hay por donde cogerlo y por el otro ¿85k? La mayoría de españoles cobramos menos.
SenorLobo #10 SenorLobo
#2 yo entiendo que habla de facturación, no de beneficio. Habrá profesiones con más margen de ganancias y otras con menos. 85k puede parecer mucho para un salario pero en facturación anual de un autónomo no es tanto, o a mí no me lo parece.
HeilHynkel #27 HeilHynkel
#10

Pues te cuento otra gracia. Si por ejemplo eres un medico que estás de autónomo ... no repercutes IVA. xD
yoma #32 yoma *
#27 Si eres profesor tampoco cobras el IVA si das clases particulares o en una academia.
security_incident #44 security_incident *
#10 No es que no sea tanto, es una puta mierda a no ser que sean 100% servicios que realizas, por ejemplo, si eres abogado o peluquero (aunque para facturar 85000€ al año tu solo de peluquero hay muchas cabezas que pelar). Para casi cualquier profesión que implique compra-venta de bienes o que requiera de herramientas y/o desplazamientos, facturar 85000 te deja como mucho lo justo para vivir y, lo más seguro, es que palmes pasta.
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 85k de facturación o ingresos, no beneficios.

Tu lo que cobras es el beneficio de tu trabajo, no los ingresos por tu trabajo.
Antipalancas21 #37 Antipalancas21
#2 La mayoria no, casi ninguno llega a eso.
Pertinax #8 Pertinax *
#1 En realidad, lo que sucede es que este envío lo explica como el culo.
Lo que propone Feijoo es que esos autónomos no facturen el IVA. Es decir, que ni lo cobren ni, lógicamente, lo devuelvan, para ganar competitividad.
www.elmundo.es/espana/2025/10/17/68f27a02e9cf4a671c8b45a9.html

Cuestión aparte es si resulta pertinente.
Ovlak #14 Ovlak *
#8 Al margen de que va en contra del espíritu del impuesto (que grava el consumo de productos y servicios, no a quien los oferta), esto sería una distorsión brutal del mercado. Es decir, un autónomo podría ofrecer, con los mismos costes, precios un 21% más competitivos que cualquier sociedad, sea grande o pequeña. Es tremendamente injusto para esas pequeñas, pero son las grandes las que no se lo van a permitir, ya que su partido se debe a ellas. Y me imagino que Europa tampoco.
Pertinax #16 Pertinax *
#14 Ahí no entro. Tan solo aclaraba en qué consiste la propuesta, porque el envío induce a error. No lo explica correctamente, como se ve en los comentarios, que lo han entendido mal.
Ovlak #24 Ovlak
#16 Pues en la de El Mundo tampoco lo explican, pero la directiva europea de la que hablan permite eximir de gravar el IVA a autónomos que facturen menos de 85k, pero también les impiden deducirselo. Así que pasa de ser una distorsión del mercado al chocolate del loro. Probablemente a mucho pájaro incluso le venga peor.
Pertinax #28 Pertinax *
#24 Lo explican claramente. De hecho, es una directiva europea que ya debería estar aplicándose. Pero... lo que te rondaré, morena. Como siempre.
Ovlak #42 Ovlak
#28 No, no lo explica ni clara ni veladamente. De hecho, se presenta como una bajada de impuestos (de ahí mi confusión inicial). Autónomo que no tenga que gravar el IVA, autónomo que pasará a pagarlo.
SenorLobo #29 SenorLobo
#15 en la noticia de #8 lo explican mejor y no, no hay ninguna bonificación como tú dices. Se trata de facturar con un 0% de IVA para quien factura hasta los 85.000 €

Y en mediamarkt el descuento que aplican es de un 21% sobre el pvp, que es mayor que el IVA. Lo que nadie te cuenta es que a muchos artículos le suben el precio unos días antes para que al final su beneficio sea más o menos el mismo.
Penetrator #47 Penetrator
#8 ¿Y si a final de año resulta que han facturado 86k entonces qué hacen? ¿Tiene que cobrarle el IVA a sus clientes de forma reroactiva?
Pertinax #48 Pertinax *
#47 Normalmente estas cuestiones se dirimen con respecto a tu facturación en el ejercicio anterior. No conozco los detalles, pero es algo que ya está implementado en toda Europa, así que factible es.

Aquí no porque patatas.
Sandilo #15 Sandilo *
#1 No te quedas con nada, te hacen una bonificación de ese valor. Al igual que en el día sin IVA de Mediamarkt que no es realmente “sin IVA”. Pagas IVA pero te hacen un descuento de igual importe.

No es difícil de entender.
#23 Nexus10
#1 No lo estás entendiendo y te lo están explicando en los comentarios. Es una directriz euopea José Manuel...
SenorLobo #34 SenorLobo
#23 pues agradezco la explicación ya que en la noticia que he reenviado no lo explican bien. Pero la del mundo tiene muro de pago.

Lo de José Manuel va por los autónomos que dicen que ellos pagan el IVA. Lo de que tengan que adelantar en algunos casos el IVA sin haber cobrado es de traca. Pero que a muchos aún hay que hacerles entender que el IVA no es suyo solo porque lo hayan cobrado.
Priorat #45 Priorat
#1 No sabe ni lo que propone. No tiene ni idea. El autónomo solo hace de recaudador, el IVA lo pagan sus clientes. Porque además sus clientes se querran deducir el IVA pagado. Dice chorradas para que suenen a rebajas.

Por otro lado no se a que viene la cantidad de ingresos con tener que declarar el IVA que pagan tus clientes. No tiene ni pies, ni cabeza. No te ni solta, ni volta.
Tertuliano_equidistante #46 Tertuliano_equidistante
#1 Eso se hace hace años en otros países como el Reino Unido. Simplificas la vida del pequeño autónomo, y le evitas costes (realizarle la recaudación del IVA al estado) que en muchos casos suponen la diferencia entre que un negocio incipiente pueda o no pueda seguir adelante.

Básicamente lo que facturas no devenga IVA (y tampoco puedes desgravarte el IVA de tus costos).

También es una manera de sacar a la luz economía sumergida, legalizando una especie de “economía gris”, que al final sí entra en las estadísticas y paga impuestos (y que de otra manera en muchos casos tampoco pagaría IVA al moverse en B).
Laro__ #6 Laro__
Pero ¿cómo? ¿Van a recaudar el IVA y luego quedárselo? o ¿Si llegan a 85k de ganancia dejan de cobrar IVA? ¿Este tío es lo mejor que tienen en el PP?

Ya me contesto yo: Sí. Es lo mejor que tienen.
valandildeandunie #13 valandildeandunie *
El amigo de narcos acaba de descubrir el IVA franquiciado. Y va a ponerse en marcha en España en poco tiempo porque es una directiva europea.

Y lo más gracioso de todo serán los lloros de los que se desgravan hasta el desayuno en una cafetería van a llorar lo que no está en los escritos.
Pertinax #26 Pertinax *
#13 El amigo del narco está diciendo que implementará una exigencia europea que debería estar ya en funcionamiento desde el enero pasado, pero que se está retrasando, y puede que siga retrasándose durante años.

Y esto está bien, para que el gobierno se ponga las pilas con el tema.
valandildeandunie #30 valandildeandunie
#26 Eh, no, el amigo de narcos se ha apropiado como si fuese una idea suya una propuesta que viene de la UE y que el Gobierno va a poner en marcha más pronto que tarde.

O sea, que ha mentido para variar.
Pertinax #33 Pertinax
#30 Si el amigo del narco quisiese, podría aplazar la aplicación ad aeternum, como está haciendo el gobierno actual.

Ya debería estar en funcionamiento, pero no lo está porque patatas. ¿Por qué no se ha aplicado ya?
Mark_ #5 Mark_ *
Tirando de ChatGPT:

Pregunta: En España si eres autónomo, ¿tienes que pagar IVA?

1. Qué significa “pagar IVA” realmente
El autónomo no paga el IVA de su bolsillo (salvo casos concretos), sino que:
Lo cobra a sus clientes al emitir una factura (por ejemplo, 21 % sobre el precio del servicio).
Lo declara y lo ingresa a Hacienda cada trimestre (modelo 303).
Puede deducirse el IVA que haya pagado en sus compras relacionadas con la actividad (material, equipo, etc.).

En resumen: el autónomo

…   » ver todo el comentario
valandildeandunie #25 valandildeandunie
#5 Lo que no cuadra es que Frijolito no tiene ni puta idea de lo que habla.

Y es que se refiere al IVA franquiciado, algo que se pondrá en España en poco tiempo porque viene de la UE.
Y aquí el autónomo que gane menos de 85000 euros podrá, ya que es optativo el hacerlo, no repercutir IVA y por lo tanto no emitir facturas con este.
Pero tampoco podrá deducirselo. Costumbre muy arraigada entre el autónomo patrio que cobra por debajo de esa cantidad.

Esto está pensado para el pequeño autónomo para que alivie su carga de trabajo cara a Hacienda y tener un pequeño aumento del margen del beneficio. Pero como se flipe mucho y pase de los 85000 por avaricioso va automáticamente al régimen de toda la vida.
Mark_ #31 Mark_
#25 yo no entiendo mucho de estas cosas (nunca he trabajado por cuenta propia, ni sé cómo funciona el sistema al 100%) pero a día de hoy, de todas las personas que conozco que son autónomos, NINGUNO declara toda su actividad de forma legal. Siempre hay alguna esquinita (un arreglo tonto, una caja de botellines, un ajuste aquí y allá...) y ninguno vive mal.

Es una opinión sesgada, pero es la mía.
Antipalancas21 #38 Antipalancas21
#25 Ten en cuenta que cuando ha dicho eso estaba ciego ya de ribera del Duero y de torreznos en Soria
Dramaba #4 Dramaba
Madre del amor hermoso, menos mal que el sujeto este no quiso ser presidente del gobierno!!! :wall:
#21 Feliberto
Por una parte, es una normativa europea que españa se está pasando por el forro. Segundo, mis cojones el pp se va a perder ese dineral, estirará el chicle lo que pueda como está haciendo el psoe.
#7 burgerconqueso
Simplemente esta haciendo lo de “prometer y prometer hasta meter”. Aun sabiendo que no es posible… pero mas de uno le creerá.
Feindesland #20 Feindesland
No sabemos qué más dijo porque las risas nos impidieron escuchar le resto.
#22 Nexus10
Vaya comentarios, está aquí hablando hasta el Tato sin tener ni puta idea. Vais locos con el IVA de los autónomos esta semana.
#3 mcfgdbbn3 *
Ahora es cuando llega la UE y dice que no es posible. Con el IVA de los CDs se intento hacer hace mucho ( #mundo_viejuno ) y no se pudo por eso, porque la UE no lo permitió, o al menos eso es lo que recuerdo.

Así que aviso a los autónomos de que no se hagan muchas ilusiones de que van a pagar menos IVA.
#12 cunaxa *
La UE exige que los autónomos que ganen menos de 85.000 euros no paguen IVA.
cc/ #3
Te pongo el primer enlace que he encontrado. No sé si será el bueno porque prácticamente no sé inglés: sme-vat-rules.ec.europa.eu/index_en
#18 mcfgdbbn3
#12: Si fuera así ya lo habrían traspuesto, o bien estaría en trámites de hacerlo.

Pero es lo que dicen, el IVA lo paga el usuario.
Pertinax #39 Pertinax *
#3 No estás entendiendo nada. Esos autónomos no van a pagar menos IVA, porque los autónomos no pagan IVA en lo referente a su negocio, sino que lo repercuten. Lo que podrán hacer es reducir precios, puesto que no tendrán que incluir IVA en sus facturas.

La UE es la que exige que esto se haga así. Ya debería estar aplicándose, de hecho.
Dene #40 Dene
Incompetente
yoma #11 yoma
El PP prometer y prometer hasta meter, y una vez metido nada de lo prometido.
reithor #9 reithor
Otro día en la oficina, propone cosas que o bien ya existen o bien son imposibles.
Lamantua #36 Lamantua
Irrelevante. Nunca va a gobernar.
Escafurciao #17 Escafurciao
Y eso en qué ayuda a los que ganan 400€, ¿o eso ya no es un problema.?
#41 Tecar
No es autónomo porque no quiere.
:troll:
#35 rehcan69
Yo a este hombre no lo entiendo ¿Qué IVA? Soy autónomo hace muchos años y nunca he pagado ni un euro de IVA en lo relativo a mi negocio. Pago IVA en mis compras en el súper, cuando voy a comer con mi familia, cuando me compro ropa, etc. Pero en mi negocio en mis compras de material no pago nada de IVA, porque me lo devuelven todo en la declaración correspondiente. Los únicos que pagan IVA son mis clientes.
Si este hombre quita el IVA lo hará, en todo caso, a los clientes. Me hace pensar si sabe realmente lo que es el IVA
