Feijóo eximirá IVA a autónomos que ganen menos de 85.000 euros

"Bajar impuestos no es una opción, es una obligación", ha opinado Feijóo durante su intervención. "No podemos seguir pagando más que nunca y teniendo más dificultades para llegar a final de mes", ha añadido. Por eso, Feijóo ha propuesto "eximir del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores 85.000 euros anuales en cuanto lleguemos al Gobierno".