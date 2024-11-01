edición general
Adiós a la promesa que nos vendieron de no declarar el IVA si no facturas 85.000 euros. Se confirma que solo estarán exentos estos casos

El pasado noviembre, numerosos medios de comunicación se hicieron eco de una noticia falsa: que los autónomos españoles podrían aplicar el IVA franquiciado, con un límite de 85.000 euros de facturación, desde el 1 de enero. Las dudas (y el error) surgen de la puesta en funcionamiento de la normativa europea, puesto que España todavía no cuenta con acuerdos ni legislación pertinente para estos supuestos.

etiquetas: iva , iva franquiciado , españa , impuestos
Pertinax #1 Pertinax
Que en sus comentarios hay quienes no se están enterando de nada. Creo que aquí dejan la cuestión clara.
2
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
A ver que alguien me explique donde esta lo maravilloso de esta medida ?

Tal y como esta ahora:
- Eres autonomo, y te contratan un servicio
- En la factura añades el IVA
- El cliente te paga la factura CON el IVA
- Tu le pasas el valor del IVA al estado

SI se activase eso en españa:
- Eres autonomo, y te contratan un servicio
- En la factura NO añades el IVA
- El cliente te paga la factura SIN el IVA
- Tu no le has de pasar el valor del IVA al estado

Con o sin IVA a ti como autonomo/empresa te da lo mismo, pues el IVA no sale de tu bolsillo
1
Nihil_1337 #4 Nihil_1337
#2 Te ha faltado algo:

Tal y como esta ahora:
- Eres autonomo, y te contratan un servicio
- En la factura añades el IVA
- El cliente te paga la factura CON el IVA
- Tu le pasas el valor del IVA al estado, pero te equivocas en las cuentas o se equivoca tu gestor. Se te olvida, te surge un imprevisto y se te come el dinero y te meten un recargo o multa. El estado cobra IVA + multa que si sale de tu bolsillo por no hacer bien algo que deberían estar haciendo ellos.
1
Pertinax #5 Pertinax
#2 Gracias por dejar claro que no estás entendiendo nada.

Si como autónomo ofreces servicios a empresas, efectivamente no afecta a tu bolsillo.

Peeeero, si trabajas para el consumidor final, como tantos y tantos autónomos, pongamos Paco el pintor, que pinta con Procolor, puedes reducir el costo de la factura en un 21%, porque a ti no te afecta, puesto que lo repercutes, pero tú cliente final sí, y estará encantado con tu presupuesto.

¿Se entiende o no, señor negritas?
1
Andreham #6 Andreham
#2 Técnicamente la ventaja es que eres más "competitivo" porque puedes bajar precios.

A mi personalmente, y eso que soy autónomo, me parece una puta mierda de medida y básicamente es subvencionar a todo autónomo unos 18k al año de gratis, aunque no se los lleve en cash sí se los lleva en volumen de negocio y el contribuyente (todos nosotros) pierde 18k. Que a mi me interesa, pero socialmente me parece que genera desigualdad.

Para todo lo demás, como de costumbre, Españita corre a imponer cosas que supongan un beneficio para las arcas del estado o para regular algo que les interese; y se toman con caaaaaaaaaaalma las medidas europeas que sean buenas para el ciudadano.
1
#7 chocoleches
#2 Sí y no, te explico:

- Eres un autónomo y te contratan un servicio
- En la factura añades el IVA
- El cliente recibe la factura con el IVA, pero no te paga al contado, ni al mes, resulta que este cliente dice que te paga a 60 días, día de pago el 15. (ilegal según la ley de morosidad, pero como no hay sanciones, las empresas se la pasan por el forro)
- Hacienda te reclama el IVA de esa factura que no has cobrado.

Que sí, que tú eliges los clientes, pero a veces te la cuelan, y sales escaldado, porque te jode la tesorería
0
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 La diferencia es que en el segundo caso, la factura que hace el autónomo es un 21% más barata.

Y entre dos presupuestos, eliges el más barato, el del autónomo.
0
Nihil_1337 #3 Nihil_1337
Pero como vas a quitar todo un sistema de recaudación de impuestos que realizan gratuitamente para el estado los trabajadores autónomos y que además da un extra en forma de multas cuando hacen mal los papeles o se les olvida un trimestral o tienen un fallo en las cuentas. ¿Estamos locos o que?
0

