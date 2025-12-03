·
La investigación de la CNN deja en evidencia la atrocidad que cometió Israel en Zikim
Atrajo a miles de palestinos a los hipotéticos centros de ayuda humanitaria para asesinarlos a tiros y después enterrarlos en fosas comunes con excavadoras. [eng]
politica
1 comentarios
#1
cocolisto
¿Tanto asesinato masivo quedará impune?. Una barbaridad más en el haber de los seres humanos.
0
K
20
