La investigación de la CNN deja en evidencia la atrocidad que cometió Israel en Zikim  

Atrajo a miles de palestinos a los hipotéticos centros de ayuda humanitaria para asesinarlos a tiros y después enterrarlos en fosas comunes con excavadoras. [eng]

cocolisto
¿Tanto asesinato masivo quedará impune?. Una barbaridad más en el haber de los seres humanos.
