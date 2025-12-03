edición general
Descubiertas Fosas comunes en Gaza entorno a centros de recogida de ayuda humanitaria

Descubiertas Fosas comunes en Gaza entorno a centros de recogida de ayuda humanitaria

Investigacion de CNN, USA: Imágenes de satélite también muestran actividad de excavadoras durante todo el verano en las zonas donde murieron los solicitantes de ayuda. . Las FDI declaran que la presencia de excavadoras era una práctica rutinaria, utilizada con fines operativos, como la lucha contra amenazas explosivas o para necesidades de ingeniería rutinarias.

#2 TusT *
La CNN es un medio muy grande de USA . Su canal de noticias es el segundo en USA después de Fox news, y es el primero a nivel mundial en audiencia digital .

Es un cambio el que explícitamente use la palabra asesinato y hable de no cumplir la legalidad internacional.
#1 harverto
La mancha de la vergüenza asesina de Israel perdurará toda la eternidad.
Al menos, entre los que aún podemos discernir la maldad.
