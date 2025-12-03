Descubiertas Fosas comunes en Gaza entorno a centros de recogida de ayuda humanitaria

Investigacion de CNN, USA: Imágenes de satélite también muestran actividad de excavadoras durante todo el verano en las zonas donde murieron los solicitantes de ayuda. . Las FDI declaran que la presencia de excavadoras era una práctica rutinaria, utilizada con fines operativos, como la lucha contra amenazas explosivas o para necesidades de ingeniería rutinarias.