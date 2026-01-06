·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8342
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
5580
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
3937
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
5553
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4633
clics
Quino: La Estatua de la Libertad de Troya (Viñeta)
más votadas
480
EEUU admite que el Cártel de los Soles no existe tras detener a Maduro
606
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
737
Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado
402
Señor Moreno Bonilla, ¿hay derecho a que un joven lleve esperando ocho meses para ser operado de un tumor cerebral?
362
El Gobierno de Trump elimina cuatro vacunas obligatorias del calendario infantil
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
36
clics
Fallece el congresista republicano Doug LaMalfa y se achica la mayoría republicana en la Cámara de Representantes
El legislador de 65 años representaba a un distrito rural del norte de California y era un firme defensor del presidente Donald Trump
|
etiquetas
:
fallece
,
congreso
,
republicano
,
doug lamalfa
,
trumpista
,
eeuu
10
2
0
K
122
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
122
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barriales
Un hijo de puta menos.
4
K
39
#7
cabobronson
#1
si te quieres sentir superior moralmente a este hijo de puta, no deberías regocíjate de su merecida muerte
0
K
11
#5
laruladelnorte
era un firme defensor del presidente Donald Trump
Que diosito,en su infinita bondad los reuna cuanto antes,muchos lo agradeceríamos.
1
K
20
#6
perogrullobrrr
No seré yo el que lo lamente.
1
K
20
#2
Format_C
estos americanos son muy raros
1
K
16
#3
drstrangelove
¿Ha sido polonio o muerte por covid?
0
K
10
#4
obmultimedia
#3
Se ha caído 45 veces encima de una escopeta
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que diosito,en su infinita bondad los reuna cuanto antes,muchos lo agradeceríamos.