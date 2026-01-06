edición general
Fallece el congresista republicano Doug LaMalfa y se achica la mayoría republicana en la Cámara de Representantes

El legislador de 65 años representaba a un distrito rural del norte de California y era un firme defensor del presidente Donald Trump

#1 Barriales
Un hijo de puta menos.
cabobronson #7 cabobronson
#1 si te quieres sentir superior moralmente a este hijo de puta, no deberías regocíjate de su merecida muerte
#5 laruladelnorte
era un firme defensor del presidente Donald Trump

Que diosito,en su infinita bondad los reuna cuanto antes,muchos lo agradeceríamos.
perogrullobrrr #6 perogrullobrrr
No seré yo el que lo lamente.
Format_C #2 Format_C
estos americanos son muy raros
#3 drstrangelove
¿Ha sido polonio o muerte por covid?
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 Se ha caído 45 veces encima de una escopeta
