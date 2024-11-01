edición general
Facua denuncia a la DGT por fraude en las balizas V16 y Tráfico dice que no es cosa suya, que es del Tribunal Supremo

Facua, organización de consumidores española, no entiende que la DGT permita la venta de luces V-16 de emergencia como ‘homologadas’ cuando carecen de conectividad: “Es un fraude”, aseguran, mientras en Tráfico lanzan balones fuera. El problema es que, según denuncia FACUA, hay fabricantes y establecimientos que la siguen vendiendo como ‘homologada por la DGT’ y Tráfico lo permite, lo cual genera confusión entre los consumidores.

pepel #2 pepel
Si lo de Valencia no es de Mazón, lo de las balizas tampoco es de Tráfico.
Cehona #4 Cehona
Y la DGT tiene razón y Facua lo sabe

El Tribunal Supremo, mediante auto de 24 de junio de 2021, ha acordado una medida cautelar por la que permite el uso de las balizas luminosas sin geoposicionamiento, las cuales siguen siendo válidas. En concreto, el Tribunal Supremo ha aprobado la suspensión de la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021, que solamente permitía el uso de las balizas V-16 luminosas sin geoposicionamiento «fabricadas con anterioridad a la aprobación de este real decreto«. Por tanto, en la actualidad sí se puedan seguir comercializando y usando las balizas V-16 luminosas no conectadas, con independencia de su fecha de fabricación (pudiendo seguir fabricándose y comercializándose.
Mltfrtk #3 Mltfrtk
La que están liando los de Podemos con las balizas, esto es cosa de Irene Montero :shit:
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
No es un tema puntual, la administración funciona así, como pollo sin cabeza.
