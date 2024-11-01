Facua denuncia a la DGT por fraude en las balizas V16 y Tráfico dice que no es cosa suya, que es del Tribunal Supremo

Facua, organización de consumidores española, no entiende que la DGT permita la venta de luces V-16 de emergencia como ‘homologadas’ cuando carecen de conectividad: “Es un fraude”, aseguran, mientras en Tráfico lanzan balones fuera. El problema es que, según denuncia FACUA, hay fabricantes y establecimientos que la siguen vendiendo como ‘homologada por la DGT’ y Tráfico lo permite, lo cual genera confusión entre los consumidores.