Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas

Los ladrones saben que ahora ya van a obtener con seguridad un pequeño beneficio, porque lo normal es que la gran mayoría de coches y furgonetas dispongan en la guantera de la polémica baliza. Los ladrones de balizas las están vendiendo en el mercado negro por un precio de entre cinco y diez euros y actualmente hay una demanda considerable de este producto porque aún no la tienen todos los conductores en sus vehículos. la Policía Nacional tiene muy claro que la entrada en vigor de esta obligatoriedad tiene una incidencia en este un aumento.
Que turra por dios.
esto podría ser más basura, pero solo si le pones estiércol encima.
Si un yonki (porque en realidad esa debería ser la noticia, "la heroína está volviendo") te entra al coche, lo hace con la esperanza de sacar ALGO. No traza un plan malévolo para robarte tu deseado V16, simplemente entra pensando "buah neno, si cuadra tiene unos euros tirados por ahí, o me llevo la radio, o lo que pueda pillar", y claro está no se encuentra nada y se lleva lo que puede....para intentar venderselo al primer pringao que se lo quiera comprar.
Pues los abren
Y se llevan baterías para chatarra, gafas de sol, la colección de casettes o el euro del carro de la compra
De hecho hay veces que los abren y no se llevan nada, el ladrón no es el lápiz más afilado del estuche
Por lo tanto el titular es una puta basura con el único fin de seguir dando la turra con la baliza de los cojones.
Si las vendes a 10 € (siendo generosos), hay que restar muchas cosas: el tiempo que te lleva robarla, venderla, si te desplazas el coste del desplazamiento...
Creo que están haciendo horas extras para atajar esta epidemia...
Ahora hay demanda de balizas, pues hay que suministrar al mercado legal y al mercado negro de artículos robados.
Además al no estar identificadas no las puedes bloquear por operador como los móviles
El ser humano es capaz de estas tonterias y mas, tampoco es algo como para sorprenderse. Solo espero que no se haga habitual y se den cuenta de que no es algo rentable, porque es una jodienda llevar el coche al taller, tramitar denuncias, etc.