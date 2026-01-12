Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas

Los ladrones saben que ahora ya van a obtener con seguridad un pequeño beneficio, porque lo normal es que la gran mayoría de coches y furgonetas dispongan en la guantera de la polémica baliza. Los ladrones de balizas las están vendiendo en el mercado negro por un precio de entre cinco y diez euros y actualmente hay una demanda considerable de este producto porque aún no la tienen todos los conductores en sus vehículos. la Policía Nacional tiene muy claro que la entrada en vigor de esta obligatoriedad tiene una incidencia en este un aumento.