edición general
5 meneos
27 clics

Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas

Los ladrones saben que ahora ya van a obtener con seguridad un pequeño beneficio, porque lo normal es que la gran mayoría de coches y furgonetas dispongan en la guantera de la polémica baliza. Los ladrones de balizas las están vendiendo en el mercado negro por un precio de entre cinco y diez euros y actualmente hay una demanda considerable de este producto porque aún no la tienen todos los conductores en sus vehículos. la Policía Nacional tiene muy claro que la entrada en vigor de esta obligatoriedad tiene una incidencia en este un aumento.

| etiquetas: baliza , v16 , robo , ladrones
4 1 5 K 2 actualidad
30 comentarios
4 1 5 K 2 actualidad
#1 Leon_Bocanegra
Enésimo artículo contra los tapones de las botellas de agua la baliza.
Que turra por dios.
2 K 37
#10 Marisadoro
#1 Las balizas inhiben las alarmas y los cierres centralizados y dejan los carros y sus cuentas corrientes a disposición de los facinerosos.
2 K 43
cosmonauta #25 cosmonauta *
#10 No, pero incentivan, aunque sea poco, el hurto
0 K 12
UsuarioXY #11 UsuarioXY
#1 oh, que contrariedad, están diciendo que el gobierno ha hecho algo mal.
1 K 19
#14 Leon_Bocanegra
#11 el gobierno me come los webos desde atrás. Pero la turra que están dando con las balizas... Cansinos.
0 K 9
#2 gadish
me estás diciendo que alguien está abriendo coches para robar algo que cuesta 30€? De verdad me estás diciendo esa subnormalidad y quieres que me lo crea?

esto podría ser más basura, pero solo si le pones estiércol encima.
2 K 25
#3 Leon_Bocanegra
#2 algo que vale 30 y que según el artículo venderían por 10.
0 K 9
Noeschachi #6 Noeschachi
#3 El riesgo/beneficio dice una u otra cosa, que la noticia es falsa o anecdótica o que la miseria en España esta alcanzando nuevas cotas.
1 K 23
#28 gadish
#26 pero lo planteas mal, como la noticia.

Si un yonki (porque en realidad esa debería ser la noticia, "la heroína está volviendo") te entra al coche, lo hace con la esperanza de sacar ALGO. No traza un plan malévolo para robarte tu deseado V16, simplemente entra pensando "buah neno, si cuadra tiene unos euros tirados por ahí, o me llevo la radio, o lo que pueda pillar", y claro está no se encuentra nada y se lleva lo que puede....para intentar venderselo al primer pringao que se lo quiera comprar.
cc #22 #17 #13 #7 #5 #4 #3
0 K 7
#29 EISev *
#28 tú estás diciendo que es una subnormalidad que abran coches para llevarse algo que cuesta 30€

Pues los abren

Y se llevan baterías para chatarra, gafas de sol, la colección de casettes o el euro del carro de la compra

De hecho hay veces que los abren y no se llevan nada, el ladrón no es el lápiz más afilado del estuche
0 K 12
#30 Leon_Bocanegra
#28 Tal y como lo cuentas es obvio que si han aumentado los robos no es por la blaiza.

Por lo tanto el titular es una puta basura con el único fin de seguir dando la turra con la baliza de los cojones.
0 K 9
#4 Tok_Tok
#2 Y venderlas por 5 euros!!! :wall:
1 K 19
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Que no obtendrán treinta euros, sera mucho menos y el daño causado mucho mas.
1 K 32
#23 mcfgdbbn3 *
#5: A los ladrones el daño causado les importa entre poco y nada, pero... si el dueño de la baliza tiene los datos de la baliza y lo denuncia, el ladrón se arriesga a que le pillen y el que lo compra "demasiado barato" a que le imputen por receptación, así que bien barata la tienes que dejar para que alguien te la compre.

Si las vendes a 10 € (siendo generosos), hay que restar muchas cosas: el tiempo que te lleva robarla, venderla, si te desplazas el coste del desplazamiento... si…   » ver todo el comentario
1 K 32
plutanasio #7 plutanasio
#2 en la noticia dice que son drogadictos para sacar algo para la dosis y también menciona a un argelino con más de 50 detenciones que le pillaron en una tienda de segunda mano vendiendo dos balizas
2 K 35
nopolar #13 nopolar
#2 Lo achacan a las balizas porque es la campaña actual, pero la noticia de fondo que podrían dar es que está volviendo la heroína y vuelve a haber yonkis desesperados que rompen ventanillas de coches para robar cargadores de móvil, paraguas, gafas de sol... y lo que haya.
2 K 28
santim123 #16 santim123
#13 Robar regalos de reyes en los maleteros los dias 3 y 4 de enero.
3 K 45
nopolar #19 nopolar
#16 Precisamente modifiqué por esas fechas ciertos planes para que el orden de ciertas compras y ciertas visitas no me hicieran aparcar en ciertos barrios y parkings con ciertos regalos cargados en el maletero.
1 K 21
#17 Mengüi
#2 Y ponen una foto con el pie "policía con una baliza que no llegaron a robar" xD

Creo que están haciendo horas extras para atajar esta epidemia...
1 K 22
#22 EISev
#2 sí, ya pasa para robar baterías de 12V que se revenden al chatarrero por 10€ y pesan mucho más

Ahora hay demanda de balizas, pues hay que suministrar al mercado legal y al mercado negro de artículos robados.

Además al no estar identificadas no las puedes bloquear por operador como los móviles
0 K 12
cosmonauta #26 cosmonauta *
#2 Y por menos. A mí suegro robaron una manta roñosa y unos destornilladores del chino.
1 K 24
iIusion #8 iIusion
Huele a invent que echa pa'tras
1 K 22
hazardum #12 hazardum *
No son los primeros tampoco

cadenaser.com/castillayleon/2026/01/12/detenido-en-leon-el-autor-de-30

El ser humano es capaz de estas tonterias y mas, tampoco es algo como para sorprenderse. Solo espero que no se haga habitual y se den cuenta de que no es algo rentable, porque es una jodienda llevar el coche al taller, tramitar denuncias, etc.
1 K 19
Kantinero #21 Kantinero
No se que balizas tiene la peña, la mía no estar en la guantera la llevo en el suelo con un velcro
0 K 13
efectogamonal #15 efectogamonal
Las balizas van asociadas con el número de matrícula :roll: {0x1f525}
0 K 10
Rogue #9 Rogue
Para que luego digan que los españoles no emprendemos
0 K 10
roker #20 roker
Una baliza metió una cabeza de caballo en mi cama.
0 K 10
oceanon3d #18 oceanon3d
Yo ya he patentado una pegatina con el logo; La baliza está en casa.
0 K 9
#24 EISev
#18 como el de los r11 de la varilla de aceite
0 K 12

menéame