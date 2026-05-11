Los extranjeros cometen el 60% de las agresiones sexuales en Cataluña y hasta el 73% de los robos, según los Mossos

Un informe de los Mossos d'Esquadra revela que los extranjeros fueron responsables del 84,3% de los hurtos, del 73% de los robos con violencia y del 60,3% de las agresiones sexuales cometidas en Cataluña en 2025.
| etiquetas: agresiones , robos , hurtos
Qué pena tener toda la información del mundo en la palma de la mano y ver a tanto indocumentado hocicando en el panfleto de Pedro jETA.
Pensaba que los delitos de esas personas se deberían basar en los basados en mantener su subsistencia, y, hasta donde yo sé, los abusos sexuales no están incluidos en esa categoría. A ver si va a ser otra cosa...
También de las familias con menos desestructuración?
#12 El meneo es la típica basura para gente que no sabe leerse un paper y que no va a aprender nunca, porque de hacerlo corren el peligro de dejar de ser unos xenófobos y unos ignorantes.
#15 Es muy interesante eso que cuentzzzZZZZzzzzz...
Debe ser que los datos de los Mossos son "basura para gente que no sabe leerse un paper y que no va a aprender nunca". Cuando gobiernen los franquistas verdes con los azules, ya verás tú las risas.
Te explicaría el tema en profundidad si ambos tuviéramos unas 30 horas que invertir en ello. ¿Has pensado en matricularte en la uni para aprender sobre estas cosas de mayores?
#26 Ya he respondido a esa obviedad en otro comentario. Por favor, revisa las preguntas de otras personas sedientas de conocimiento antes de buscar mi ayuda.
Venga, un regalito:
www.youtube.com/watch?v=JOZme9mXOm4
PD: Los datos son de los Mossos, no de PJ.
Y no, la cantinela de socioeconómica es una gilipollez de excusa, porque si se corrige el efecto de edad, económico y género tres nacionalidades siguen MUY por encima en tasas de delincuencia.
No intentes blanquear la evidencia.
Por lo que sea no te interesa hablar de eso...
Ya que te pones a sesgar datos
*lo normal en España sería que los delitos los protagonizaran los españoles no? o como? Que intentas vender?
Ahora te toca decir que los hombres son unos violadores, o que el problema son los hombres... siguiendo tu logica de mierda, claro.
Que los datos está ahí
Los tienes también aquí oficialmente www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=26014
Pero en menéame todo son estadísticas fachas si el % no conviene en la narrativa
Me voy a beber un carajillo y ver un podcast de Abascal
El rescate no costará ni un euro a los contribuyentes.
www.meneame.net/story/sucedio-rescate-bancario-espanol-2012
Pues nada...ya sabemos a quien vamos a votar.....y a quien deberiamos Botar