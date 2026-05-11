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Los extranjeros cometen el 60% de las agresiones sexuales en Cataluña y hasta el 73% de los robos, según los Mossos

Un informe de los Mossos d'Esquadra revela que los extranjeros fueron responsables del 84,3% de los hurtos, del 73% de los robos con violencia y del 60,3% de las agresiones sexuales cometidas en Cataluña en 2025.

| etiquetas: agresiones , robos , hurtos
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34 comentarios
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Comentarios destacados:          
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
Décadas y décadas de evidencia empírica de que ser extranjero no te predispone para cometer delitos cuando se te compara con nacionales en tu misma situación socioeconómica no sirven para nada cuando tratas de explicar algo más complejo que una regla de tres a un tarado que ya tiene interiorizada la relación entre inmigración y delincuencia.

Qué pena tener toda la información del mundo en la palma de la mano y ver a tanto indocumentado hocicando en el panfleto de Pedro jETA.
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Pertinax #10 Pertinax *
#5 ¿En qué momento del discurso justificativo habitual una persona en situación de pobreza se convierte en violador?

Pensaba que los delitos de esas personas se deberían basar en los basados en mantener su subsistencia, y, hasta donde yo sé, los abusos sexuales no están incluidos en esa categoría. A ver si va a ser otra cosa...
4 K 62
fofito #16 fofito
#10 Tú crees que los mas pobres de la sociedad son los que disfrutan de los mas altos estándares de educación?
También de las familias con menos desestructuración?
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Pertinax #21 Pertinax *
#16 Efectivamente tiene más que ver con educación y valores. Cuestiones en las que llevamos décadas invirtiendo en este país. Pero no sirve de nada cuando... ya tu sabes, bro. La estadística no engaña. Nuestro sistema educativo aquí no aplica.
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CerdoJusticiero #17 CerdoJusticiero *
#10 A ver si va a ser que crees que la situación socioeconómica se resume en el dinero que tienes en la cuenta.

#12 El meneo es la típica basura para gente que no sabe leerse un paper y que no va a aprender nunca, porque de hacerlo corren el peligro de dejar de ser unos xenófobos y unos ignorantes.

#15 Es muy interesante eso que cuentzzzZZZZzzzzz...
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Tannhauser #25 Tannhauser
#17 Vaya, con lo bien que te has tirado el pisto bienqueda en #5 y ahora recurres al ad hominem matando el mensajero.

Debe ser que los datos de los Mossos son "basura para gente que no sabe leerse un paper y que no va a aprender nunca". Cuando gobiernen los franquistas verdes con los azules, ya verás tú las risas. :-D
4 K 60
CerdoJusticiero #32 CerdoJusticiero
#25 No es "pisto bienqueda", es no ser un analfabeto funcional. Los datos de los Mossos son datos en bruto, sin contextualizar.

Te explicaría el tema en profundidad si ambos tuviéramos unas 30 horas que invertir en ello. ¿Has pensado en matricularte en la uni para aprender sobre estas cosas de mayores?

#26 Ya he respondido a esa obviedad en otro comentario. Por favor, revisa las preguntas de otras personas sedientas de conocimiento antes de buscar mi ayuda.
1 K 22
Tannhauser #12 Tannhauser *
#5 Es evidente de qué pie cojea el sumiso de PJ, pero cascarle negativo al meneo y mirar para otro lado no evitará que ganen escaños los paletos nostálgicos de Bocs y entonces llegarán los lloros del auge de la extrema derecha y demás excusas.

Venga, un regalito:
www.youtube.com/watch?v=JOZme9mXOm4

:-*

PD: Los datos son de los Mossos, no de PJ. :hug:
7 K 91
eltxoa #13 eltxoa
#12 a mí ya me han convencido que esta izquierda kamikaze lo que quiere es que gane vox.
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DocendoDiscimus #34 DocendoDiscimus
#13 Puede ser hasta bueno que gane Vox: cuando empeore aún más la situación sólo tendremos que recoger los frutos de su nefasta gestión.
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Ludovicio #14 Ludovicio
#5 Vender oído es mucho más sencillo que vender explicaciones y soluciones.
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curaca #31 curaca
#14 yo prefiero que me vendan garganta :-D
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crycom #15 crycom *
#5 A lo mejor lo que tendríamos que hacer es elegir qué migración queremos si vemos que un perfil es el que tiene más criminalidad comparativamente a otros perfiles, total personas con ganas de quedarse en el "primer" mundo hay a patadas y por lo tanto deberíamos poder elegir.

Y no, la cantinela de socioeconómica es una gilipollez de excusa, porque si se corrige el efecto de edad, económico y género tres nacionalidades siguen MUY por encima en tasas de delincuencia.
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#30 fremen11
#15 Claro los que viven en el barrio Salamanca cometen más delitos que los que viven en La Cañada, si es que te tienes que descojonar........
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#26 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Ser pobre no te hace ser un violador ni un agresor sexual.

No intentes blanquear la evidencia.
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Pertinax #3 Pertinax *
Tapemos al elefante. Traed más mantas. Que no se le vea.
7 K 69
taSanás #11 taSanás
#3 también podemos regularizamos y en unos años darles la ciudadanía, así ya no sale esta estadística tan fea
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
En este hilo huele a cerrado y a caspa.
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Supercinexin #18 Supercinexin
#8 Y a muro de pago.
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Tannhauser #2 Tannhauser
Como en la izquierda no sabemos gestionar la inmigración porque cualquier acción o comentario es tildado de fascista, al final acabará saliendo PPVox; esto es lo que lleva tiempo diciendo Rufián: no es por acierto de la derecha, es desacierto en la gestión de la izquierda.
8 K 54
plutanasio #1 plutanasio
Violan porque son pobres.
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aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#1 Lo dices por el 60% de las agresiones sexuales llevadas a cabo por extranjeros, o por el 40% llebadas a cabo por españoles ?
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Don_Pixote #19 Don_Pixote
#6 ahora haz el porcentaje en el total de la población extranjera y en el total de la población nacional

:popcorn: :popcorn:
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aPedirAlMetro #22 aPedirAlMetro *
#19 Si si, lo que tu quieras, pero el 40% de las agresiones sexuales las realizan españoles.
Por lo que sea no te interesa hablar de eso... :roll:
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Don_Pixote #23 Don_Pixote *
#22 y el 100% hombres seguramente

Ya que te pones a sesgar datos :-D

*lo normal en España sería que los delitos los protagonizaran los españoles no? :-D o como? Que intentas vender?
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aPedirAlMetro #24 aPedirAlMetro *
#23 Pues eso...
Ahora te toca decir que los hombres son unos violadores, o que el problema son los hombres... siguiendo tu logica de mierda, claro.
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Don_Pixote #27 Don_Pixote *
#24 Que lógica no
Que los datos está ahí
Los tienes también aquí oficialmente www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=26014

Pero en menéame todo son estadísticas fachas si el % no conviene en la narrativa
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aPedirAlMetro #28 aPedirAlMetro
#27 Buen intento de salida por la tangente, pero ya has quedado retratado xD
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Don_Pixote #29 Don_Pixote
#28 no veas

Me voy a beber un carajillo y ver un podcast de Abascal
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taSanás #9 taSanás
8 minutos y no han hundido ya a los datos fachas ???
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#20 Marisadoro *
Relacionada?
El rescate no costará ni un euro a los contribuyentes.
www.meneame.net/story/sucedio-rescate-bancario-espanol-2012
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Pero en verdad la culpa es nuestra, en vez de pensar y solucionar cuando se estaba viendo el problema nos dedicamos a mirar para otro lado, funar al que señalaba a la luna y biodanzas, muchas biodanzas
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Blackat #4 Blackat
Pero si pedimos que esta informacion salga en cada noticia...somos lo peor.


Pues nada...ya sabemos a quien vamos a votar.....y a quien deberiamos Botar
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#33 sliana
Consideran extranjero a quien no tiene la 8 apellidos catalanes, así que...
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menéame