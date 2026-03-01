edición general
9 meneos
62 clics

El expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad muere en ataques

El ex presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad muere en los ataques de la operación Furia Épica.

| etiquetas: mahmoud ahmadinejad , irán
8 1 0 K 125 actualidad
7 comentarios
8 1 0 K 125 actualidad
#2 concentrado
Lo siento, no he podido evitarlo: www.youtube.com/watch?v=vwH0KHZBbMU
3 K 40
Barney_77 #5 Barney_77
#2 Sin verlo. No hay mariquitiquis
0 K 20
#6 luckyy *
Todo esto te parecerá magnífico, que unos paises se pasen el derecho internacional por los huevos. A ver cómo no vamos a guiar ahora en las relaciones internacionales, que seguro has pensado en ello
1 K 24
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Ains las patatitas que ricas salaicas.
1 K 19
#7 guillersk
Menuda escabechina, se van a ahorrar un dineral en sueldos los iranies
0 K 11
#1 Shrewd
Nos quedamos sin juegos Jimmy Jab
0 K 6
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Vaya limpia
4 K 4

menéame