Estados Unidos: las acciones de la cadena de restaurantes de comida rápida Chipotle se desploman tras el anuncio de la compañía de que los jóvenes sin empleo ya no pueden permitirse su comida [EN]

El CEO afirmó que la disminución en todos los grupos de ingresos observada a principios de este año se ha ampliado, "y los comensales de ingresos bajos y medios están reduciendo aún más sus visitas". Los hogares con ingresos de $100.000 o menos representan aproximadamente el 40% de sus ventas. "Un grupo demográfico particularmente afectado es el de entre 25 y 35 años"."Este grupo se enfrenta a obstáculos, como el desempleo, el aumento de los vencimientos de préstamos y un menor crecimiento de los salarios". Las acciones cayeron hasta un 19%.