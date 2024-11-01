edición general
16 meneos
31 clics
Estados Unidos: las acciones de la cadena de restaurantes de comida rápida Chipotle se desploman tras el anuncio de la compañía de que los jóvenes sin empleo ya no pueden permitirse su comida [EN]

Estados Unidos: las acciones de la cadena de restaurantes de comida rápida Chipotle se desploman tras el anuncio de la compañía de que los jóvenes sin empleo ya no pueden permitirse su comida [EN]

El CEO afirmó que la disminución en todos los grupos de ingresos observada a principios de este año se ha ampliado, "y los comensales de ingresos bajos y medios están reduciendo aún más sus visitas". Los hogares con ingresos de $100.000 o menos representan aproximadamente el 40% de sus ventas. "Un grupo demográfico particularmente afectado es el de entre 25 y 35 años"."Este grupo se enfrenta a obstáculos, como el desempleo, el aumento de los vencimientos de préstamos y un menor crecimiento de los salarios". Las acciones cayeron hasta un 19%.

| etiquetas: estados unidos , restaurantes , chipotle , acciones , jóvenes
12 4 0 K 201 Economía
10 comentarios
12 4 0 K 201 Economía
Comentarios destacados:      
Supercinexin #1 Supercinexin
Es el sistema funcionado como un relojito suizo: los techies del Valley y sus megaempresas contando ya billones (españoles) de dólares para ellos solos, las clases trabajadoras comiendo tierra porque ya no pueden ir ni a que les pongan un taco de carne de rata de cloaca.

El sueño liberal hecho realidad. No verás a ningún liberata llorando ni criticando éstas hambres, porque éste es su objetivo.
14 K 138
azathothruna #3 azathothruna
#1 Como la oposicion venezolana (eso no quita la culpa a los que ven pajaritos)
Como los ezpañistanies.
Y muchos mas ejemplos.
Lo repito, el miedo rojo es una maldicion.
Luchar por tanto "libre mercado" hasta que la desigualdad no tenga remedio
1 K 31
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Ojalá fuera libre mercado, como el que promueve China: tú me vendes y le compras lo que quieras o necesites, yo lo mismo, mi ejército en mi casa y el tuyo en la tuya, tu casa tus reglas, mi casa las mías.

Eso sería el libre mercado que rostropálido debería haber promovido.
4 K 58
azathothruna #5 azathothruna *
#4 puse comillas, porque el "libre mercado" "democratico" es dejar que los ricos controlen a los politicos, y avanzando en el camino al feudalismo.
Que SOLO LOS COLONIZADORES disfruten del feudalismo.
Ya hay antecedentes :troll:
2 K 44
woody_alien #10 woody_alien
#4 Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.
0 K 12
Mangione #8 Mangione *
Pesadilla en la Americanilla, con Alberto Chipotle.

Vale, ya me voy... {0x1f605}
2 K 24
elgranpilaf #9 elgranpilaf
#8 Pues yo me he reído. Alberto Chiplote {0x1f603} {0x1f603} {0x1f603}
1 K 20
cosmonauta #2 cosmonauta *
In August, the unemployment rate for Americans ages 20-24 stood at 9.2%, up from 7.9% a year ago.

:palm: :palm: :palm:
0 K 15
placeres #6 placeres
#2 .. Las estadisticas norteamericanas solo computan a los que están buscando ACTIVAMENTE empleo, un 10% de la población sin capacidad de conseguir trabajo y con unas tasas de ahorro negativas es muuy desestabilizador
2 K 34
cosmonauta #7 cosmonauta
#6 La EPA Europea funciona igual. Solo se cuenta quien está en búsqueda activa.
0 K 15

menéame