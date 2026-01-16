edición general
El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo

El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo

El chalé familiar está registrado a su nombre desde hace un lustro y fue en 2023 cuando le notificaron la orden de desahucio, pero los abogados del narcotraficante isleño recurrieron y el asunto sigue en los tribunales

Gry #2 Gry
Tranquilos que en cuanto mande Feijoo lo resuelve en un plis plas.
(Regalándole la casa o algo)
pepel #4 pepel
Para quien no lo pueda leer.
archive.ph/axMa6
#5 Piscardo_Morao
¿A que el Dani Desokupa no tiene cojones ir a desokupar esa casa?

Que no es lo mismo ir con tus matones a acojonar a 4 muertos de hambre que a todo un narco con el dinero y los contactos para mandarte un sicario si le tocas las narices.
#3 diablos_maiq
Que lo manden al algarrobico
