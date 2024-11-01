edición general
Desahucian en Madrid a una abuela con sus dos nietas menores que quedaron huérfanas por violencia machista

Desahucian en Madrid a una abuela con sus dos nietas menores que quedaron huérfanas por violencia machista

Dos niñas de cinco y diez años, huérfanas desde 2023 por el asesinato machista de su madre, han sido desahuciadas junto a su abuela en el distrito madrileño de Villaverde. La abuela sostenía el hogar con unos 600 euros mensuales, una cantidad que sitúa a la unidad familiar muy por debajo del umbral necesario para acceder a una alternativa residencial estable en el mercado actual.

Harkon #2 Harkon
Que rápida es la "justicia" cuando se trata de deshauciar a una familia necesitada y que lenta para deshauciar al okupa Marcial Dorado, al narco amigo de Feijóo que tiene pendiente precisamente una orden de deshaucio.
tul #11 tul
#2 no les llames justicia que les viene grande, payasos togados al servicio del poder es lo que son.
Harkon #14 Harkon
#11 Por eso la he puesto entre comillas
Wachoski #3 Wachoski
Su puta madre .... Matan a su madre en 2023, quedan con la abuela y pension de 600 euros para las 3.... Que está pasando en este caso? Como podemos dejar en la calle a un niñas que tienen tanto sufrido?
sotillo #5 sotillo
#3 Es Madrid, paraíso de la libertad modelo Miami, todo para los Quiron, nada para el resto
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#3 Debe de ser por el socialismo maligno que tanto critica Ayuso. Lo mejor es que pongan a esas niñas a trabajar, menudas vagas. Y la abuela también, qué es eso de cobrar una paguita por ser vieja.
#8 Toponotomalasuerte
#3 es el mercado, amigo.
Dragstat #13 Dragstat *
#3 a nadie le importa, porque está en auge el individualismo, y la mayoría piensa que nunca va a necesitar ayuda de la sociedad, así que cada vez se protege menos al necesitado. Es una vergüenza que hoy en día no haya unos mínimos con toda la riqueza que hay. Estamos en plena involución social.
cocolisto #12 cocolisto
Mientras el hotel del Algorrobico....
#15 poxemita
#12 supongo que el piso no lo demolerán. El algarrobico no tiene a nadie viviendo.
Sinfonico #9 Sinfonico *
#7 Lamentable es desde el momento que te tomas tanto tiempo para decir tal sarta de sandeces.
Dices muchas tonterías que ni voy a perder tiempo en comentar, tengo mejores cosas que hacer.
Es un mensaje clasista y patético
#10 BoosterFelix *
#9 Seguro que para esa falacia hay algún nombre, o debería haberlo. Pero no te preocupes, ya estoy acostumbrado a que me huyan con falacias.

"Hijo, te hago nacer en la pobreza porque no quiero ser clasista"

Eso ya está también cubierto en mi comentario, en el siguiente párrafo:

"Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de

…   » ver todo el comentario
#16 poxemita *
#_2 parece que el problema venía de atrás, hay una noticia previa en la que hablan de una deuda de hace una decada o así, por lo que igual tan rápida no ha sido.

Otro ignorante.
#1 BoosterFelix
¿Dónde están los servicios capitalistas?

En cualquier caso, os envío esta como otro ejemplo más del tipo de noticias que no deberíamos enviar a Menéame, pues deberíamos considerarla como aporofóbica, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, dado que al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que…   » ver todo el comentario
Sinfonico #4 Sinfonico *
#1 Es un mensaje tan largo como lamentable.
Tuviste que tener una infancia muy traumática para tener así la cabeza, entiendo, por lo que cuentas, que tuviste una infancia en una familia acomodada.
Ya ves, el dinero no lo da todo, sólo tienes que leerte para darte cuenta de que ni el dinero evitó que crecieras con este trauma que te atreves a exponer públicamente pensando que hay algo de razón en tu nube mental y lo único que demuestras es que vives en tu mundo.
Que te vaya bien con tus mundos de yupi
#7 BoosterFelix
#4 No entiendo qué te parece lamentable de mi mensaje.

¿Esperar del capitalismo y la monarquía que solucionen los problemas económicos?

¿Defender el derecho reproductor de quienes consideran que la pobreza, el capitalismo y la monarquía son regímenes estupendos en los que tener hijos?
