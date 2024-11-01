Desahucian en Madrid a una abuela con sus dos nietas menores que quedaron huérfanas por violencia machista

Dos niñas de cinco y diez años, huérfanas desde 2023 por el asesinato machista de su madre, han sido desahuciadas junto a su abuela en el distrito madrileño de Villaverde. La abuela sostenía el hogar con unos 600 euros mensuales, una cantidad que sitúa a la unidad familiar muy por debajo del umbral necesario para acceder a una alternativa residencial estable en el mercado actual.