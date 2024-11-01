edición general
El escolta de Vito Quiles es uno de los ultras nazis del Real Madrid de Florentino Pérez

El escolta de Vito Quiles se ha fotografiado con el presidente Florentino Pérez del Real Madrid y con camisetas de Ultras Sur. Una muestra más de que los fascistas no han sido expulsados del Bernabéu como se dio a entender.

alfre2 #6 alfre2
Madriz ya no sorprende como colector de escoria en este país. El tema ya es cansino
rob #8 rob
#6 Más que cansino, diría preocupante.
uyquefrio #4 uyquefrio *
A ver, que tienen nazis hasta en el banquillo... xD
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
como dije... este tiío es como cuando el pintor austriaco iba a las cervecerías a pronunciar discursos...

el único error es que elige universidades en vez de cervecerías como hizo el cabo.

esta claro que es un ultraderecha tirano sin corazón en el fondo... como el del bigotito. (dime con quien andas...)
Aergon #5 Aergon *
Muy relacionada (parece que ya sabemos quién es uno de esos mecenas):

Vito Quiles reconoce financiación privada de su gira universitaria pero se niega a identificar a sus mecenas

www.meneame.net/story/vito-quiles-reconoce-financiacion-privada-gira-u
loborojo #2 loborojo *
Florentino es el sire vampírico de toda la corrupción madrileña, infecta a todos los que se le acercan.
#1 kreator
Que sorpresa
Thornton #9 Thornton
#1 Todo esto me recuerda una canción de un grupo supremacísta, Séptimo sello, que venía a decir:

"Todos los paletos
son del Real Madrid"

[abro el paraguas] :-D
Joker_2O #7 Joker_2O
A ver que no voy a ser yo el abogado del diablo pero justamente Florentino Perez echo a los ultras del madrid.
