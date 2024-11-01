El escolta de Vito Quiles es uno de los ultras nazis del Real Madrid de Florentino Pérez

El escolta de Vito Quiles se ha fotografiado con el presidente Florentino Pérez del Real Madrid y con camisetas de Ultras Sur. Una muestra más de que los fascistas no han sido expulsados del Bernabéu como se dio a entender.
el único error es que elige universidades en vez de cervecerías como hizo el cabo.
esta claro que es un ultraderecha tirano sin corazón en el fondo... como el del bigotito. (dime con quien andas...)
Vito Quiles reconoce financiación privada de su gira universitaria pero se niega a identificar a sus mecenas
"Todos los paletos
son del Real Madrid"
[abro el paraguas]