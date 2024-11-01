edición general
Eric Trump se ha vuelto 10 veces más rico desde la elección de su padre

Crypto tomó la fortuna del heredero inmobiliario y la multiplicó, convirtiendo brevemente al segundo hijo mayor del presidente en multimillonario a principios de septiembre.

woody_alien #4 woody_alien
La meritocracia, la cultura del esfuerzo a todo trapo. ¿Veis cómo el trabajo duro, el tesón y el tener un tatarabuelo que le vendía niñas apaches a los mineros compensa?
Escafurciao #1 Escafurciao *
Un triunfador, hembidiosos :'(
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#1 MERITOCRACIA
#5 Dav3n
Poco me parece en comparación de lo que nos hemos empobrecido los europedos...

Y como metan mano a los activos rusos... xD

En fin, es la debacle del imperio, hace tiempo que lo comento. Y claro, como vasallos, el empobrecimiento forma parte del balón de oxígeno que somos.

Luego están los NAFO, una sombra de lo que fueron (por falta de financiación), que todavía nos contarán que los malos son los demás.

Somos el abusón niño mimado llorica y lo más triste es que han pagado a una panda de…   » ver todo el comentario
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Los nazispobres aplauden con las orejas este dato.
Kantinero #6 Kantinero
Eso solo es grave si es de izquierdas, si es de derechas lo convertirán en héroe, si además es hábil en defraudar a hacienda, entonces la derecha liberal lo elevará a los más altos altares a los cuales los dioses tienen derecho.
estemenda #9 estemenda
Esta es la cultura del esfuerzo de la que nos habla Garamendi.
sat #3 sat
Pura casualidad, seguro.
ewok #7 ewok
#3 Libre albedrío, selección natural darwinista social, creacionismo... Cualquier explicación les puede valer.
antesdarle #8 antesdarle
Y vosotros aquí vagos en menéame. En lugar de hacer flexiones a las cinco de la mañana como hará este triunfador
#11 bizcobollo
Si él se ha hecho rico, ¿cuál es tu excusa?
