Eric Trump se ha vuelto 10 veces más rico desde la elección de su padre

Crypto tomó la fortuna del heredero inmobiliario y la multiplicó, convirtiendo brevemente al segundo hijo mayor del presidente en multimillonario a principios de septiembre.
Y como metan mano a los activos rusos...
En fin, es la debacle del imperio, hace tiempo que lo comento. Y claro, como vasallos, el empobrecimiento forma parte del balón de oxígeno que somos.
Luego están los NAFO, una sombra de lo que fueron (por falta de financiación), que todavía nos contarán que los malos son los demás.
Somos el abusón niño mimado llorica y lo más triste es que han pagado a una panda de…