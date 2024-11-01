edición general
El equipo propuesto por Tony Blair para Gaza: multimillonarios, sionistas y una funcionaria de la ONU

A principios de esta semana se filtró un borrador del plan sobre cómo sería el gobierno de Gaza bajo el mandato del ex primer ministro británico Tony Blair. En el documento se mencionan cuatro nombres como posibles candidatos para esta junta. Ninguno de ellos es palestino. Marc Rowan, multimillonario propietario de una de las mayores empresas de capital privado de EEUU; Naguib Sawiris, multimillonario egipcio del sector de las telecomunicaciones y la tecnología y Aryeh Lightstone, director ejecutivo del Abraham Accords Peace Institute.

FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame
La funcionaria también acabará siendo multimillonaria si acepta el cargo
7
#2 Pixmac
Nada que no se esperara. Si no fuera Blair pondría a Aznar y todo el equipo sería de sionistas y otros seguidores de Israel, por lo que la defensa de los intereses de los palestinos estaría ausente.
4
IkkiFenix #6 IkkiFenix
Que se puede esperar de un tio que apoyó la guerra de Irak.
3
#4 eipoc
Esta pantomima es la que usarán después para cargar las culpas a Palestina de que se rompa el proceso de paz.
2
camvalf #7 camvalf
¿Donde hay que meter el currículum para ese puesto de funcionaria?
0
#8 luckyy
Este es uno de los asesinos de la Azores
0
#3 lordban *
¿A ojos de un globalista por qué debería ser necesario meter a un palestino para gestionar la zona? ¿Alguien se esperaba algo diferente de este neoliberalista? Para él no existen los pueblos, la gente es una masa gris que debe ser gestionada por los de la clase burocrática como él.  media
0
Rogue #5 Rogue
Todo el equipo llevará una camiseta con la cara de Ariel Sharon, como uniforme oficial.
0

menéame