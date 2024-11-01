El equipo propuesto por Tony Blair para Gaza: multimillonarios, sionistas y una funcionaria de la ONU

A principios de esta semana se filtró un borrador del plan sobre cómo sería el gobierno de Gaza bajo el mandato del ex primer ministro británico Tony Blair. En el documento se mencionan cuatro nombres como posibles candidatos para esta junta. Ninguno de ellos es palestino. Marc Rowan, multimillonario propietario de una de las mayores empresas de capital privado de EEUU; Naguib Sawiris, multimillonario egipcio del sector de las telecomunicaciones y la tecnología y Aryeh Lightstone, director ejecutivo del Abraham Accords Peace Institute.