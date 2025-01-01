Empresa finlandesa lanza el mayor proyecto de reducción de emisiones de Europa, megaproyecto con potencial para reducir un 25% las emisiones de Finlandia al sustituir carne con proteína

La empresa finlandesa Solar Foods ha anunciado un plan de inversión que podría convertirse en el proyecto de reducción de emisiones más grande de Europa. La iniciativa gira en torno a la expansión de la producción de Solein®, una proteína revolucionaria elaborada a partir de dióxido de carbono, agua y electricidad renovable. Si se concreta la construcción de las plantas Factory 02, 03 y 04, la empresa alcanzaría una capacidad anual de 50.000 toneladas de esta proteína alternativa.