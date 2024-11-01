edición general
5 meneos
14 clics
Una empleada de WGN News fue detenido por agentes federales en el lado norte de Chicago [ENG]

Una empleada de WGN News fue detenido por agentes federales en el lado norte de Chicago [ENG]

En los videos, la empleada se identifica como Debbie Brockman y menciona que trabaja para WGN. Según su perfil de LinkedIn, es editora y productora de video para la cadena de noticias. Según se informa, los agentes federales estrellaron su camioneta contra el automóvil de Brockman antes de obligarla a tirarse al suelo y detenerla. Se vio a Brockman siendo colocado en la camioneta antes de que los agentes subieran y se alejaran a toda velocidad, raspando el costado de otro vehículo y arrancando parte de su parachoques.

| etiquetas: debbie brockman , wgn news , ice , chicago
4 1 0 K 90 CamisaParda
1 comentarios
4 1 0 K 90 CamisaParda
DDJ #1 DDJ
"Se vio a Brockman siendo colocado en la camioneta antes de que los agentes subieran y se alejaran a toda velocidad, raspando el costado de otro vehículo y arrancando parte de su parachoques"

Han llegado al punto de no distinguir la realidad de la ficción :-O
0 K 9

menéame