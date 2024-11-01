edición general
4 meneos
16 clics
En su empeño obsesivo por ser España dentro de España, Madrid ahora tiene una nueva fiesta: la Feria de Abril

En su empeño obsesivo por ser España dentro de España, Madrid ahora tiene una nueva fiesta: la Feria de Abril

Una palabra: Madrilucía. El nombre es toda una declaración de intenciones. El objetivo de Madrilucía es llevar el espíritu de la Feria de Abril a la capital. De hecho sus organizadores la presentan como "la primera gran feria andaluza en Madrid", con cientos de casetas, espacios dedicados a moda, desfile de caballos, gastronomía, música, cultura… Un cachito del sur desplegado por la capital. La cita aspira a recoger el testigo de las ferias celebrabas entre 1986 y 1995 por iniciativa de Francisco de Paula López y que llenaron la Puerta de Alca

| etiquetas: feria de abril , madrid , andalucia , españa
3 1 0 K 38 cultura
9 comentarios
3 1 0 K 38 cultura
#1 MetalAgm
Ya estan las Fallas de Madrid, ahora la Feria de Abril, y el año que viene San Fermines y a tomar por culo el resto de España... que Madrid ya es España dentro de España...
2 K 33
obmultimedia #8 obmultimedia
#1 Solo le falta hacer la diada de Sant Jordi.
0 K 10
#7 audrey2012 *
Su obsesión con ser España dentro de España... pero sólo la España de toros y olé. No vaya a ser que alguien descubra una España que no tiene nada que ver con el flamenco y ni siquiera habla castellano.

#8 A alguno le da un shock anafiláctico.
1 K 17
#9 candonga1
#8 ... y una sardinada en la playa.
0 K 20
Noeschachi #3 Noeschachi
Apropiación cultural
0 K 11
eltxoa #4 eltxoa
La feria de Abril, como en Madrid en ningún sitio.
0 K 11
#6 Feliberto
No van a tardar en hacer fallas también. Las mejores de españa, por supuesto.
0 K 11
founds #5 founds
Normal, contando que su baile regional es meter al hombre un palo por el culo y la mujer le vaya dando vueltas, es lógico que copien en versión temu todo lo bueno de otras regiones :troll:
0 K 7
Pyrefox #2 Pyrefox
Bueno, somos muy de importar fiestas ¿no importamos tambien el Oktoberfest y el Halloween? pues aqui igual, lo siguiente el Bando de la Huerta por Recoletos y los sanfermines por la M30. (es ironía todo ehh? aclaro porque vivimos tiempos turbios)
0 K 6

menéame