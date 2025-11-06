Elvira Lindo: "Estamos preparando a los niños para el éxito y no para que sean buenas personas"  

El vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada colgó un cartel advirtiendo de que no atendía a padres, puesto que todo el alumnado matriculado tiene más de 18 años. Por su parte, la Universidad de Oviedo ha prohibido a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes. (...) Los universitarios son mayores de edad y, por tanto, ciudadanos. "Votan y deciden. Algunos van a votar a VOX y nos van a joder la vida" - reflexiona Elvira Lindo.