Elon Musk vuelve a arremeter contra Sánchez y le acusa «de alta traición» por la regularización de inmigrantes

El magnate multimillonario Elon Musk ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de «alta traición» por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que comienza este lunes. «El sucio Sánchez es culpable de alta traición», ha escrito el magnate en un mensaje publicado en la red social X, de la que Musk es propietario, en respuesta a las declaraciones de Sánchez en el cierre de la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation que tuvo lugar este sábado en Barcelona y en la que
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Uhmmm.
No estaría de mas una guillotina, por control remoto, wifi, y aplicaciones varias como... un ultimo masaje de orejas, recogida de cabeza por dron, visualizacion de su avatar despues de la muerte recogida en neurolink, etc...
Que maravilla.
Te admiro profundamente!
Empezó con likes juguetones a twits neonazis y ha acabado disparándosele el brazo para pedir taxis y apoyando mítines de la extrema derecha alemana
Se puede no ser pro-islam y estar en contra de lo que decis tú y ese… ese elemento, y no tampoco está toda España y el universo de acuerdo con eso,
Solo sois unos cuantos que os retroalimentáis (cuidado con la endogamia que luego te sale uno como Musk)