Elon Musk vuelve a arremeter contra Sánchez y le acusa «de alta traición» por la regularización de inmigrantes

El magnate multimillonario Elon Musk ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de «alta traición» por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que comienza este lunes. «El sucio Sánchez es culpable de alta traición», ha escrito el magnate en un mensaje publicado en la red social X, de la que Musk es propietario, en respuesta a las declaraciones de Sánchez en el cierre de la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation que tuvo lugar este sábado en Barcelona y en la que