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Elon Musk vuelve a arremeter contra Sánchez y le acusa «de alta traición» por la regularización de inmigrantes

Elon Musk vuelve a arremeter contra Sánchez y le acusa «de alta traición» por la regularización de inmigrantes

El magnate multimillonario Elon Musk ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de «alta traición» por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que comienza este lunes. «El sucio Sánchez es culpable de alta traición», ha escrito el magnate en un mensaje publicado en la red social X, de la que Musk es propietario, en respuesta a las declaraciones de Sánchez en el cierre de la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation que tuvo lugar este sábado en Barcelona y en la que

| etiquetas: elon , musk , arremete , contra , sanchez
21 5 3 K 242 politica
32 comentarios
21 5 3 K 242 politica
Comentarios destacados:          
HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿Quién le dio vela en este entierro al Melón?
21 K 255
josde #7 josde
#2 Si a ese nazi le sienta mal es que Sanchez lo esta haciendo bien.
7 K 90
obmultimedia #26 obmultimedia
#2 Le habrá preguntado Alandete, ya sabemos cómo se las gasta este "periodista" del ABC.
1 K 23
jewel_throne #1 jewel_throne
El ex-pat lo sabe de primera mano.
9 K 110
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Pero si el pavo este es un inmigrante... Hay gente que está más bonita callada.
8 K 97
makinavaja #17 makinavaja *
#8 Inmigrante ilegal además, que entró en EEUU con visado de estudiante, como el mismo reconoció, y se dedicó a trabajar....:-D :-D :-D
4 K 62
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
El que le pedía saber cuando era la fiesta a Epstein?
3 K 54
javibaz #4 javibaz
¿Alta traición a quien?
5 K 47
devilinside #5 devilinside
#4 Al tecnofascismo
9 K 117
RoterHahn #10 RoterHahn
#5
Uhmmm.
No estaría de mas una guillotina, por control remoto, wifi, y aplicaciones varias como... un ultimo masaje de orejas, recogida de cabeza por dron, visualizacion de su avatar despues de la muerte recogida en neurolink, etc...
1 K 23
devilinside #14 devilinside
#10 Adaptada a lo último en tecnología. Me gusta
1 K 23
tusitala #30 tusitala
#5 O tecnofeudalismo, el trabajador es propiedad de la empresa.
0 K 10
#3 lameth
No miente. Pero la alta traición se refiere a los ricos, no al país.
3 K 35
camvalf #6 camvalf
¿Alguien le puede decir a ese pollo que lo de alta traicion suele ser a la patria, no al dinero?
2 K 32
Lutin #28 Lutin
No se puede permitir que empresarios de mierda consigan tanto poder como este impresentable y los demás que le siguen a la zaga, luego creen que pueden dar lecciones (en el mejor de los casos) de gobierno a presidentes democráticamente elegidos, porque en el peor de los casos esta chusma de mierda con dinero mandaría matar al Perro y a cualquiera que se opusiera a sus mandangas y latrocinios.
2 K 31
#21 Leon_Bocanegra
#18 es impresionante la sarta de gilipolleces que llegas a escribir al día.
Que maravilla.
Te admiro profundamente!
1 K 23
vviccio #16 vviccio
Junto con Trump está haciendo una buena campaña de marketing a favor de Sanxe.
1 K 22
#19 woke *
#16 a este paso le van a prohibir la entrada en EEUU
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#23 woke
Al final van a destapar todos los trapos sucios internacionales de nuestro presidente.
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neiviMuubs #20 neiviMuubs *
Supongo que con eso de "alta traición" se refiere a la europa blanca que tanto idealiza, el individuo sudafricano este lleva bastantes años apoyando basura supremacista

Empezó con likes juguetones a twits neonazis y ha acabado disparándosele el brazo para pedir taxis y apoyando mítines de la extrema derecha alemana
1 K 20
#24 txelin
#18 eh no
Se puede no ser pro-islam y estar en contra de lo que decis tú y ese… ese elemento, y no tampoco está toda España y el universo de acuerdo con eso,
Solo sois unos cuantos que os retroalimentáis (cuidado con la endogamia que luego te sale uno como Musk)
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Mesto #25 Mesto
#24 Puedes mirar cualquiera de las elecciones, o próximamente las de Andalucia, y verás si tengo razón o no.
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thror #31 thror
#25 No, no tienes razon, pase lo que pase en las elecciones.
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#22 angar300
Otro lanzando cohetes fuera...
1 K 18
Mangione #12 Mangione
Irrelevante lo que diga semejante incapaz mental.
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pitercio #13 pitercio
Joer, encima Knsino. Si en realidad quisiera promocionar a Pedremos no lo podría hacer mejor.
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hdblue #15 hdblue
A ver cuanto tardan los traidores del PP y Vox a repetir las palabras de sus amos.
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Mesto #18 Mesto
#15 Quitando los pro-islam toda España y Europa estamos de acuerdo en esto con Musk,
4 K -35
#27 Hynkel
#15 Si son ellos los primeros que no quieren quedarse sin mano de obra barata.
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Kleshk #29 Kleshk
Es curioso que lo diga un inmigrante americano
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Arzak_ #32 Arzak_
Elon ya sabes lo que puedes hacer con tu Starship. 8-D
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rutas #11 rutas
Pedazo sucknormal.
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menéame