EE. UU. usó una aeronave pintada como un avión civil para atacar una embarcación en el Caribe

El Pentágono utilizó una aeronave secreta pintada para que pareciera un avión civil en su primer ataque contra una embarcación que, según el gobierno de Donald Trump, traficaba con drogas, matando a 11 personas en septiembre. También tenían instaladas las municiones en el interior del fuselaje, en lugar de visiblemente bajo las alas. Las leyes de guerra prohíben a los combatientes fingir condición de civiles para engañar a los adversarios y hacerles bajar la guardia, y luego atacarlos y matarlos. Eso es un crimen de guerra llamado "perfidia".

themarquesito #2 themarquesito
Esto se llama "perfidia" y es un crimen de guerra.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Se dice asesinar...
#4 soberao
Luego atacan a aviones civiles porque sospechaban que podía ser uno de estos. O cuando atacan a los trabajadores de organizaciones humanitarias porque el ejército se pone a "hacer acciones humanitarias" como en Gaza:
“Masacre disfrazada de ayuda”: MSF denuncia sistema mortal de distribución de alimentos en Gaza. www.trtespanol.com/article/7aa056791e57
nemeame #5 nemeame
Para EEUU cometer crímenes de guerra es como quitarle el caramelo a un niño, no se pueden resistir
#3 Beltza01 *
No es guerra. Es asesinato.
