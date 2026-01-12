EE. UU. usó una aeronave pintada como un avión civil para atacar una embarcación en el Caribe

El Pentágono utilizó una aeronave secreta pintada para que pareciera un avión civil en su primer ataque contra una embarcación que, según el gobierno de Donald Trump, traficaba con drogas, matando a 11 personas en septiembre. También tenían instaladas las municiones en el interior del fuselaje, en lugar de visiblemente bajo las alas. Las leyes de guerra prohíben a los combatientes fingir condición de civiles para engañar a los adversarios y hacerles bajar la guardia, y luego atacarlos y matarlos. Eso es un crimen de guerra llamado "perfidia".