Las duras semanas de Javier Milei: escándalo de corrupción, caída de la popularidad y apedreado en plena campaña electoral en Argentina

Fue una escena de caos que marca dos semanas críticas para el presidente Javier Milei en Argentina. Este miércoles, el mandatario tuvo que ser evacuado de emergencia durante un acto de campaña en la provincia de Buenos Aires, luego de que su comitiva quedara rodeada por manifestantes que, entre gritos e insultos, arrojaron piedras y otros proyectiles contra un vehículo de su caravana electoral. El ataque obligó a suspender el mitin y aumentó las tensiones antes de las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre y las legislativas.

Un apunte, no fue apedreado, la foto que difundió el subnormal de Adorni se demostró que era un fotomontaje cutre.
¿Soy yo o la foto parece el rodaje de una escena de porno gay?
El problema de los fascistas que alimentan la estupidez para poder medrar, es que la estupidez se puede volver contra ti con mucha facilidad.
#1 Y la gran ventaja de los ultras es que este tipo de escándalos les hacen menos daño que al resto porque hasta sus propios votantes intuyen que algo robarán, pero que mejor que roben estos que los otros.
#1 ¿Alfonsín era fascista? Porque la izquierda peronista también lo apedreó. Como también lo hicieron con De La Rúa y Macri. Y seguramente también lo hagan con el próximo presidente que no sea peronista.
13% de popularidad. Un 30% menos que dina voluarte, y fíjate que el de dina ya es de los más bajos xD
