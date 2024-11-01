edición general
Los drones de DJI han sido prohibidos en Estados Unidos

Tal y como se esperaba, DJI, el principal fabricante de drones de consumo del mundo, ha sido prohibido para su venta en los Estados Unidos. Es más, esto afecta a otros fabricantes relevantes como Autel y cualquier otro fabricante extranjero. Esta decisión llega después de que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) diera luz verde a una nueva regulación que impide que nuevos drones y componentes críticos fabricados en el extranjero obtengan la autorización necesaria para venderse o importarse en el mercado...

HeilHynkel
Esto que envío es porno para NATOntados. xD
3
sotillo
#1 No te creas, lo que pasa es que no quieren testigos incómodos mientras eliminan toda resistencia
1
Stieg
El país de la libertad cada vez parece más una dictadura comunista.
3
ChatGPT
#3 no deja de ser como el "hacienda somos todos" o "todos somos iguales ante la ley", un slogan de los que mandan para manipular a la gente.
La diferencia es que ellos tienen las bombas nucleares y los portaaviones necesarios para exportar el slogan y no solo comer cabezas locales
1
Grahml
#3 De aquí a poco prohibirán criticar al líder supremo viendo lo visto:

x.com/i/status/2003842699909103799  media
4
ChatGPT
#4 un globo chino es cuando bebes muchas cervezas tsingtao?
0
mcfgdbbn3
Que renombren la marca a de DJI a DJV (por JD Vance), que seguro que cuelan mejor. :-P
0
woody_alien
#5 Na, poco honorable. FJD. Tomamos el nombre de Mulan, la "heroína china" y lo modificamos un poco por lo del copyright, por ejemplo Julan, le añadimos Flying y ya lo tenemos:

FJD de Flying Julan Drones.
0
AlexGuevara
Loosers
0
AlienRoja
A este le va a pasar como le pasó a Jesús Gil (el de Marbella)... mientras les haga gracia, le seguirán el rollo. En el momento en que les deje de hacer gracia (o se pase de listo con quien no debe) se lo quitaran de enmedio.
0

