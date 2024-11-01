Los drones de DJI han sido prohibidos en Estados Unidos

Tal y como se esperaba, DJI, el principal fabricante de drones de consumo del mundo, ha sido prohibido para su venta en los Estados Unidos. Es más, esto afecta a otros fabricantes relevantes como Autel y cualquier otro fabricante extranjero. Esta decisión llega después de que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) diera luz verde a una nueva regulación que impide que nuevos drones y componentes críticos fabricados en el extranjero obtengan la autorización necesaria para venderse o importarse en el mercado...