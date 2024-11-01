Dos agentes de la Guardia Civil, a juicio por delito de odio contra un flamenco catalanohablante

El denunciante asegura que los agentes lo humillaron en el aeropuerto por no saber español. Un ciudadano flamenco establecido en Bigues i Riells (Vallès Oriental), fue retenido en el arco de seguridad del Prat tras sospechar que llevaba algo escondido bajo la ropa. El ciudadano, que se dirigía a Bruselas, alertó que el objeto no era más que una bolsa recolectora como consecuencia de una intervención quirúrgica por un cáncer de colon. Los agentes de seguridad privada alertaron a la Guardia Civil y comenzaron los problemas.