Dos agentes de la Guardia Civil, a juicio por delito de odio contra un flamenco catalanohablante

El denunciante asegura que los agentes lo humillaron en el aeropuerto por no saber español. Un ciudadano flamenco establecido en Bigues i Riells (Vallès Oriental), fue retenido en el arco de seguridad del Prat tras sospechar que llevaba algo escondido bajo la ropa. El ciudadano, que se dirigía a Bruselas, alertó que el objeto no era más que una bolsa recolectora como consecuencia de una intervención quirúrgica por un cáncer de colon. Los agentes de seguridad privada alertaron a la Guardia Civil y comenzaron los problemas.
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Si no saben que les pagamos los ciudadanos para que sean neutrales y muy respetuosos con los derechos humanos que lo paguen, como el resto pagamos sus denuncias.
Están obligados a cumplir los derechos humanos. Si eso no lo entienden y siguen al fascismo, mejor es que se salgan de ahí y dejen espacio a jóvenes respetuosos con los derechos humanos, el sentido común y el buen hacer.
Espero se expulse de las FFCCSE a los fascistas.
Pero sabemos que sólo era una excusa para votar negativo. Si no fuera esa encontrarías otra.
www.meneame.net/story/guardias-civiles-vejar-ciudadano-flamenco-haber-
Menear cada una de las impugnaciones puede hacerse, pero no deja de ser un coñazo. Además de que el titular no atiende a la actualidad, da lugar a equívocos.
La Audiencia de Barcelona convocó a la acusación y la defensa por si había una conformidad, y ante la negativa de Charlier, el tribunal ha señalado el juicio contra los dos guardias para marzo de 2026,