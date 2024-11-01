edición general
29 meneos
58 clics
Dos agentes de la Guardia Civil, a juicio por delito de odio contra un flamenco catalanohablante

Dos agentes de la Guardia Civil, a juicio por delito de odio contra un flamenco catalanohablante

El denunciante asegura que los agentes lo humillaron en el aeropuerto por no saber español. Un ciudadano flamenco establecido en Bigues i Riells (Vallès Oriental), fue retenido en el arco de seguridad del Prat tras sospechar que llevaba algo escondido bajo la ropa. El ciudadano, que se dirigía a Bruselas, alertó que el objeto no era más que una bolsa recolectora como consecuencia de una intervención quirúrgica por un cáncer de colon. Los agentes de seguridad privada alertaron a la Guardia Civil y comenzaron los problemas.

| etiquetas: juicio , guardia civil , delito de odio
24 5 6 K 152 actualidad
7 comentarios
24 5 6 K 152 actualidad
Spirito #3 Spirito *
A pelarla.

Si no saben que les pagamos los ciudadanos para que sean neutrales y muy respetuosos con los derechos humanos que lo paguen, como el resto pagamos sus denuncias.

Están obligados a cumplir los derechos humanos. Si eso no lo entienden y siguen al fascismo, mejor es que se salgan de ahí y dejen espacio a jóvenes respetuosos con los derechos humanos, el sentido común y el buen hacer.

Espero se expulse de las FFCCSE a los fascistas.
1 K 29
Pertinax #1 Pertinax
Esto es más viejo que el mear.
1 K 28
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Los hechos son de 2019, el juicio se celebra ahora. La justicia y su famosa celeridad.
Pero sabemos que sólo era una excusa para votar negativo. Si no fuera esa encontrarías otra.
2 K 47
Delay #4 Delay
#2 Está en modo hater porque ayer le voté negativo su churriartículo  media
1 K 33
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Si te digo que ahora me entero de tu voto, quizás hiera tu ego. Créeme, no es mi intención. Ni miro.los negativos, señor :tinfoil:
0 K 20
Pertinax #5 Pertinax *
#2 No, el juicio se celebró hace años. Fue un tema profusamente meneado. Verbigracia:
www.meneame.net/story/guardias-civiles-vejar-ciudadano-flamenco-haber-

Menear cada una de las impugnaciones puede hacerse, pero no deja de ser un coñazo. Además de que el titular no atiende a la actualidad, da lugar a equívocos.
1 K 32
Aokromes #7 Aokromes *
#5 www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-ciudadano-flamenco-vejado-para-ha aqui pone hace 7 meses que no llegaron a un acuerdo y van a juicio #2 este mes de marzo.

La Audiencia de Barcelona convocó a la acusación y la defensa por si había una conformidad, y ante la negativa de Charlier, el tribunal ha señalado el juicio contra los dos guardias para marzo de 2026,
2 K 44

menéame