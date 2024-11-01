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Donald Trump sorprende al admitir sobre la guerra con Irán: “Quizá ni siquiera deberíamos estar allí” [ENG]

Donald Trump sorprende al admitir sobre la guerra con Irán: “Quizá ni siquiera deberíamos estar allí” [ENG]

Donald Trump dejó a sus críticos incrédulos el domingo con un comentario sobre su guerra con Irán durante una breve rueda de prensa con periodistas a bordo del Air Force One. El presidente estaba hablando de su llamado a que otros países envíen barcos para ayudar a asegurar el Estrecho de Ormuz, la vía marítima vital —y actualmente prácticamente cerrada— frente a Irán, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

| etiquetas: donald trump , guerra con irán , estrecho de ormuz , oriente medio
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
JoseRvValjean #3 JoseRvValjean
Pero que hijo de la gran puta, menudo excremento de mierda valga la redundancia
13 K 203
Spirito #8 Spirito *
#3 Son psicópatas, disfrutan con el dolor ajeno. Pero ellos se quieren mucho.

Éste es un parásito de la Humanidad y tantísimos otros que el principio de lo justo no existe para ellos.

Para éstos parásitos los humanos somos un objeto de usar y tirar.

En un problemón para toda la sociedad que éstos depredadores de humanos con aspecto humano consigan poder.

Estén donde estén van a causar dolor, sufrimiento y puede que también sangre... y a veces a raudales.
4 K 57
azathothruna #17 azathothruna
#3 Mas respeto con la mierda,
Es parte del proceso biologico de los seres vivos.
Pero esa cosa con peluca no se si califica.
0 K 20
mecheroconluz #19 mecheroconluz
#3 Por favor, una mierda tiene más dignidad que este personaje.
0 K 10
mikhailkalinin #21 mikhailkalinin
#3 La mierda son sus votantes. Hay que ser muy mierda para votar que tenga el botón nuclear una persona tan infantil, malcriada y mierda como este tío. Si lo han hecho, es porque se reconocen como iguales.
3 K 52
Aluflipas #4 Aluflipas
¿¿TACO strikes again??
7 K 109
#16 Grahml
#4 2-3 semanas distrayendo para evitar hablar de Epstein, con niñas asesinadas por medio.

Hasta la siguiente tapadera que organice, que básicamente será la de Cuba.
1 K 23
azathothruna #18 azathothruna
#16 Va a ser un cago de risa si es que cuba aguanta igual que iran
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ewok #1 ewok
Pronto hará un dueto con Lady Gaga.
3 K 68
#14 Grahml
#1 Para Rutte siempre será Daddy Gagá.
4 K 70
vicus. #5 vicus.
Bueno, pues ahí sus quedáis con toda la mierda que he montao, eso sí, me quitao una buena pasta, pringaos... jajaja. Y aún hay quien la aplaude, y por encima sin llevarse una perra..
3 K 63
#13 daniMate
Es lo que tiene votar a este tipo de líderes "carismáticos". Son psicópatas que solo miran por si mismos

Luego la gente se lamenta pero no dejan de adorar al líder salvador en el que creen como si fuese un Dios.
3 K 57
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Qué duras son las resacas...
2 K 37
#12 chavi
Quiere repetir lo de ucrania. Liarla, empantanar a otros y salir por patas

Espero que no pique ningún incauto
1 K 31
Relator #23 Relator *
#12 De momento Europa ya ha picado, la jugada ha sido magistral, enemisto a Europa con Rusia a través de Ucrania, me cargo el NordStream, me hago con el petróleo de Venezuela, hago que el estrecho de Hormuz se cierre, y ya tengo el monopolio del petróleo para sacarle los cuartos a los incautos Europeos y reavivar la economía usana.
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Tertuliano_equidistante #6 Tertuliano_equidistante
Menuda tragicomedia nos ha tocado vivir.
1 K 30
cabobronson #7 cabobronson
Igual se retira y dice que ha acabado con otra guerra y que le den el Nobel...
1 K 24
#11 PerritaPiloto
#7 El Nobel no se lo van a dar. El FIFA ya lo tiene, ahora le daran la Copa Davis de la Paz.
1 K 21
Cantro #15 Cantro
Yo me pongo en el lugar de los pobres qataríes que le regalaron un jet carísimo al darse cuenta de los réditos de su inversión
1 K 22
haprendiz #20 haprendiz
#15 Un tirano se regodea en el desprecio al débil y al servil.

Para un ser tan abyecto, ninguna buena acción puede quedar sin castigo.
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#10 PerritaPiloto
Efectivamente. Sabe perfectamente que no debe, igual que no debía tener relaciones sexuales con menores o agarrar a mujeres de la vagina. Es consciente de que está mal, pero que pesa más en la balanza ¿No hacer cosas malas o divertirse aunque lo que hagas sea malo?
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Dene #22 Dene
No entiendo como el ejercito le obedece..
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kosako #9 kosako
Quizá? Grandísimo hijo de la gran fruta. Quizá?
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Pointman #24 Pointman
No shit, Sherlock!
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menéame