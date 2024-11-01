Donald Trump sorprende al admitir sobre la guerra con Irán: “Quizá ni siquiera deberíamos estar allí” [ENG]

Donald Trump dejó a sus críticos incrédulos el domingo con un comentario sobre su guerra con Irán durante una breve rueda de prensa con periodistas a bordo del Air Force One. El presidente estaba hablando de su llamado a que otros países envíen barcos para ayudar a asegurar el Estrecho de Ormuz, la vía marítima vital —y actualmente prácticamente cerrada— frente a Irán, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.