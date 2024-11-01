Donald Trump sorprende al admitir sobre la guerra con Irán: “Quizá ni siquiera deberíamos estar allí” [ENG]

Donald Trump dejó a sus críticos incrédulos el domingo con un comentario sobre su guerra con Irán durante una breve rueda de prensa con periodistas a bordo del Air Force One. El presidente estaba hablando de su llamado a que otros países envíen barcos para ayudar a asegurar el Estrecho de Ormuz, la vía marítima vital —y actualmente prácticamente cerrada— frente a Irán, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
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Éste es un parásito de la Humanidad y tantísimos otros que el principio de lo justo no existe para ellos.
Para éstos parásitos los humanos somos un objeto de usar y tirar.
En un problemón para toda la sociedad que éstos depredadores de humanos con aspecto humano consigan poder.
Estén donde estén van a causar dolor, sufrimiento y puede que también sangre... y a veces a raudales.
Es parte del proceso biologico de los seres vivos.
Pero esa cosa con peluca no se si califica.
Hasta la siguiente tapadera que organice, que básicamente será la de Cuba.
Luego la gente se lamenta pero no dejan de adorar al líder salvador en el que creen como si fuese un Dios.
Espero que no pique ningún incauto
Para un ser tan abyecto, ninguna buena acción puede quedar sin castigo.