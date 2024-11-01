El director ejecutivo pro-Trump se queda atónito cuando la empresa de bicicletas eléctricas de sus sueños se declara en quiebra debido a las políticas comerciales de Trump (ENG)

Electric Bicycle Co., una empresa con sede en California dedicada al montaje y pintado de bicicletas eléctricas personalizadas, se acogió la semana pasada al Capítulo 7 de la ley de quiebras, declarando un pasivo total de 6,1 millones de dólares, incluidas deudas garantizadas por valor de 960 000 dólares, y unos activos de 953 000 dólares.
| etiquetas: director , empresa , bicis , eléctricas , protrump , quiebra , políticas , trump
Además, yo soy más de Tardigram
Que vayan después a reclamar a sus gurús de Telegram
Herencia recibida, los rojos que se ríen de las desgracias ajenas, que esto es culpa de los inmigrantes...
Lo típico.
Competencia palomitera entre los votantes del Brexit y los votantes de Trump...
Caramba, no se podía saber. Si tan solo alguien nos hubiera avisado de lo que pasa cuando el estado interviene para limitar la libertad de mercado...