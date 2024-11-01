edición general
El director ejecutivo pro-Trump se queda atónito cuando la empresa de bicicletas eléctricas de sus sueños se declara en quiebra debido a las políticas comerciales de Trump (ENG)

Electric Bicycle Co., una empresa con sede en California dedicada al montaje y pintado de bicicletas eléctricas personalizadas, se acogió la semana pasada al Capítulo 7 de la ley de quiebras, declarando un pasivo total de 6,1 millones de dólares, incluidas deudas garantizadas por valor de 960 000 dólares, y unos activos de 953 000 dólares.

Dakaira #2 Dakaira
Joder un caso más de nadie al volante, gilipollas en apuros...
#4 rafeame
#2 nadie al manillar
Dakaira #9 Dakaira
#4 por Dios...
#13 Dav3n
#12 Sabes que vuestro spamm solo sirve para que la gente os coja asco?

Además, yo soy más de Tardigram 8-D
luspagnolu #1 luspagnolu
Enésimo capítulo de Los leopardos devoraron mi cara.
#6 detectordefalacias
#1 Por lo menos nadie dice "les" por la calle...¡Huy!, espera que eso es para dentro de dos años en España, cuando los titulares sean sobre nuestros catetos patrios...
#19 coldchiliandhotchilly
#6 a ver cuántos de esos que están ahora crecidos, insultando a los que ellos dicen que son wokes o rojos, que se enorgullecen de ser fachas, cuando les meen en la cara los que han votado, a ver qué nos van contando..

Que vayan después a reclamar a sus gurús de Telegram
Andreham #25 Andreham
#19 Pues que van a decir.

Herencia recibida, los rojos que se ríen de las desgracias ajenas, que esto es culpa de los inmigrantes...

Lo típico.
La_patata_española #10 La_patata_española
Que les quite el motor eléctrico a las bicicletas y les ponga caldera de carbón. Irá acorde a las políticas que defiende. Éxito asegurado.
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Y para celebrarlo, luego se di9 él mismo un martillazo en el dedo gordo del pie.
consuerte76 #16 consuerte76
Seguro que lo volvería a votar, la imbecilidad es crónica.
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Que se joda, por gilip...
#11 Galton
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:

Competencia palomitera entre los votantes del Brexit y los votantes de Trump...
gelatti #23 gelatti
Que monte una empresa de alquiler de caballos o de diligencias, es más acorde con el futuro de EEUU. Los trenes a vapor también tienen opciones.
#7 Suleiman
El pensara que la culpa es de cualquiera menos de Trump.
#5 Dav3n
Otro subnormal :palm:
Bonzaitrax #24 Bonzaitrax
Con los millones de dolares que está cobrando de los aranceles Trumpeteros, no necesita trabajar más xD Vive en el Paraíso terrenal prometido por su Dios Trump.
cdya #22 cdya
Que le folle un pez.
#15 CrudaVerdad
Uno de los tantos casos que olvidó Trump: muchas piezas y repuestos son importados porque se requiere de una monstruosa inversión local para hacer esas piezas y repuestos, luego jodió la industria local del ensamble.
moco36 #17 moco36
Que se jo da
Treal #18 Treal
Enjoying lo votado :peineta:
JRambo #21 JRambo
Quiebra por la intervención del estado en la economía (aranceles brutales).

Caramba, no se podía saber. Si tan solo alguien nos hubiera avisado de lo que pasa cuando el estado interviene para limitar la libertad de mercado...
