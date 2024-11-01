El director ejecutivo pro-Trump se queda atónito cuando la empresa de bicicletas eléctricas de sus sueños se declara en quiebra debido a las políticas comerciales de Trump (ENG)

Electric Bicycle Co., una empresa con sede en California dedicada al montaje y pintado de bicicletas eléctricas personalizadas, se acogió la semana pasada al Capítulo 7 de la ley de quiebras, declarando un pasivo total de 6,1 millones de dólares, incluidas deudas garantizadas por valor de 960 000 dólares, y unos activos de 953 000 dólares.