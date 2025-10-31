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El día que la "Bruja Avería" cayó censurada por sus mensajes anarquistas

El día que la "Bruja Avería" cayó censurada por sus mensajes anarquistas

En primavera de 1988, RTVE censuró sin autorización de Lolo Rico un spot que defendía la educación pública respecto a la privada, un acto que determinó el fin definitivo del programa.Miró demostró que el gobierno socialista no toleraría disidencia ni en espacios infantiles, transformando sugerencias en vetos absolutos

| etiquetas: bruja avería , censura , psoe , anarquistas , capitalismo
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39 comentarios
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Comentarios destacados:          
rrubior #15 rrubior
Grande Lolo Rico y gracias infinitas.

Por si alguien no lo sabe, todos los capítulos están disponibles en RTVE Play:

www.rtve.es/play/videos/la-bola-de-cristal/
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EldelaPepi #19 EldelaPepi
#15
Me sumo al agradecimiento. :-)
1 K 18
#20 soberao *
Los electroduendes era casi lo único realmente infantil de ese programa junto a la serie de la Familia Muster. A mi me cogió siendo niño y los que salían cantando de la época de la movida me daban más miedo que la bruja avería, me recordaban a los yonkis de la época porque eran de la misma generación y tenían la misma forma de vestirse. Veía el programa por los electroduendes y la mitad de las cosas que decían me he dado cuenta hace poco recordando los vídeos en YouTube.
Muchos dicen que la…   » ver todo el comentario
1 K 28
EldelaPepi #26 EldelaPepi
#20
En ese programa te animaban todo el tiempo a apagar la tele, a usar la imaginación y a colaborar.
Eso era demasiado peligroso.
El programa infantil que sustituyó a La bola de cristal (Cajón Desarte) animaba a competir, a seguir las normas, a aceptar la autoridad ...
Cuando lo cancelaron yo ya me di cuenta de esto, aún siendo renacuajo, porque el contraste fue brutal.
2 K 33
#38 Destrozus
#26 Lo mejor de Cajón Desastre eran Faemino y Cansado.
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#35 Grahml *
#20 Pues mis recuerdos de ese programa no eran precisamente por los electroduendes, que me daban entre miedo y asco.

La parte que me parecía más entretenida era cuando Pedro Reyes (sobre todo) o Pablo Carbonell hacían sus apariciones.

Aquí ejemplo:

www.youtube.com/watch?v=dBJ_XXKOdgU&t=131s

Probablemente por no enterarme de nada de lo que decían y las caras que ponían.
0 K 20
#8 Chiguito2
VIVA EL MAL!!

VIVA EL CAPITAL!!!
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zogo #7 zogo
Me apunto el museo de títeres de Albaida para una visita

www.albaidaturisme.com/museo-internacional-de-titeres/
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g3_g3 #1 g3_g3
Pero si me han dicho que con el PSOE siempre hay libertad infinita... que raro. Debe ser fango. :take:
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#2 muerola
#1 "En primavera de 1988, RTVE censuró sin autorización de Lolo Rico un spot que defendía la educación pública respecto a la privada"

Felipe González en estado puro empatado con Aznar por ser en peor presidente de la democracia
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 El referente "de izquierdas" de la derecha más corrupta y miserable.
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#1 Me encantan estos mensajes.
Es un claro ejemplo de "intento herir primero, pienso después".

¿Quién presidía ese gobierno? ¿Qué dice ese presidente del gobierno actual?

No soy votante del PSOE, pero si fuese votante del PSOE actual, precisamente sacaría pecho de la diferencia del PSOE actual con el de esa época y sobre todo, por como actúa el presidente actual y el de aquella época.

No solo no lo daña, si no que refuerza su mensaje.
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Cehona #5 Cehona
#4 Es obvio, aunque algunos se empeñen en meter en la misma coctelera PP&PSOE
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HASMAD #16 HASMAD
#5 Es bastante normal que algunos los metamos en la misma coctelera. Ambos son partidos corruptos hasta la médula, apoyan a la corrupta Monarquía, mantienen el Concordato con el Vaticano, socavan los servicios públicos, toman medidas de vivienda que solo favorecen a rentistas y especuladores, se ponen de acuerdo para cambiar la Constitución para joder al currito de a pie... En fin, si quieres seguimos.

Que sí, que el PSOE aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario y ha hecho un par de cosas…   » ver todo el comentario
6 K 42
fofito #9 fofito *
#4 Quizás lo que se dice dependa sobre manera de la capacidad de llevarlo a cabo sin necesitar de terceros?
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#10 Aladroque
#4 la verdad que es muy diferente, sí. El PSOE de entonces hacía lo contrario de lo que prometía, estaba rodeado de corruptelas y escándalos, que primero eran tratados como bulos de la ultraderecha, y luego simplemente eran culpa de personas que habían traicionado la confianza del presidente, que el pobre no sabía nada. El PSOE de entonces hacía todo lo que podía para anclarse al poder, incluso chantajear con vídeos de carácter sexual para evitar que sus escándalos salieran a la luz... así que sí, parece que el PSOE de ahora es muy diferente, es normal que los "no votantes" del PSOE estéis orgullosos de vuestro partido
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Varlak #11 Varlak
#4 A ver, yo no soy votante del PSOE y estoy muy contento con Pedro Sánchez.

Pero no olvidemos que la gente de izquierdas estaba muy contenta con Felipe González hasta que se dieron cuenta de que se la estaban liando, nunca hay que confiar al 100% en ningún político, mucho menos uno del PSOE.
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#23 soberao
#11 En esa época también los políticos solo salían gente de clase obrera en IU. Del PSOE solían ser gente de izquierdas pero de familias de bien, gente que había tenido estudios y una vida cómoda, no como los trabajadores que tuvieron una vida muy dura y mucha persecución política. Como cuando en una familia fascista les sale un niño de izquierdas o anarquista, pero muchas veces eran solo pijipis, gente de buena familia que acabaron como Felipe González criticando a su propio partido por pactar con Podemos.
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#25 wictor69
#11 durante la presidencia de Felipe González se avanzó muchísimo, hay que recordar que España venía de una dictadura y una transición pilotada por el falangista Suárez, pero no fue mérito de Felipe sino de los millones que le llovieron a España de los fondos de cohesión al entrar en la UE, el reconocimiento se lo llevó Felipe pero cuando pasan los años y ves las cosas en perspectiva te das cuenta de lo equivocados que estábamos
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Varlak #27 Varlak
#25 Pues ese es el tema, yo apoyo a Sánchez, pero la posibilidad de que nos la esté liando no es cero.
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#31 fingulod
#25 Mérito de Felipe entonces fue entrar en la CEE. No era tan inevitable.

Pero realmente lo que hizo que se avanzara tanto fue que España estaba 40 años atrasada. Con poco que se haga es fácil mejorar enormemente.
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#30 fingulod
#11 Yo creo que no estaba contenta. Pero la derecha daba mucho miedo... no hablamos que el franquismo era un pasado remoto... era ayer cómo quien dice

#13 Sí. Pero es curioso que nadie hable que ese terrorismo de estado estaba antes del PSOE y el PSOE terminó con él.
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Varlak #32 Varlak
#30 Mira, se puede ser de izquierdas, pero decir que el PSOE terminó con el terrorismo de estado.... Al PSOE le estaban pillando y dejaron de delinquir por miedo, no reescribas la historia para darle ni el más mínimo mérito a dejar de asesinar a gente por miedo a ir a la cárcel.
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#39 fingulod
#32 No quiero reescribir la historia. Más bien dar contexto a la historia.

- Terrorismo parapolicial hubo desde los años 70 (y antes) hasta el año 86-87.
- Hubo un golpe de estado en el año 81. Las cúpulas de policía y ejército estaban llenas de franquistas.
- Con la transición no hubo purga automática de estos mandos (ni de ningún otro tipo, dicho sea de paso).
- El ambiente en los años de plomo de los primeros 80 era muy, muy duro. No es comparable lo que era a mediados-finales de los 90.…   » ver todo el comentario
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Sinfonico #12 Sinfonico
#1 Fango debe ser lo que tienes por cerebro
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josde #17 josde
#1 Si, porque Felipe González el gran amigo de Aznar lo es. :ffu:
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perrico #22 perrico
#1 Felipe González. Ya tú sabes.
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Varlak #24 Varlak
#21 Tres cosas:
1-Tomar una mala decisión en un momento complicado no es matar a alguien. Contratar a unos mercenarios para matar a alguien si.
Que alguien muera porque no has hecho algo bien no es lo mismo que ordenar el asesinato de alguien.

2- No es que Ayuso decidiese no dar asistencia a esas personas porque no le salía del coño, había una pandemia global, no había recursos para todos, murieron miles de personas y hubiesen muerto miles de personas igual independientemente de lo que…   » ver todo el comentario
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#33 fremen11 *
#24 O sea que me dices que Ayuso tomó una mala decisión?? Entonces por esa regla de tres estás diciendo que la decisión de la POSE era correcta y por eso es asesinato??
Ayuso decidió que si no tenían seguro privado no tenían derecho a asistencia médica, eso lo hicieron en otras CCAA?
Tú defensa de Ayuso hace aguas por todos los sitios, aunque no quieras defenderla...
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d5tas #37 d5tas
#24 El problema en el segundo punto es que obvias que la comunidad de Madrid decidió permitir que los hospitales privados tratar solo asegurados cuando había un decreto rey que permitía a CC.AA. obligarles a atender a cualquiera que se les derivase por lo que al final el triaje que hicieron en las residencias fue por poder adquisitivo no por gravedad de la enfermedad. Y otra cosa que a la postre fue más cruel es que no medicalizaron las residencias para que aunque no pudieran curar a los ancianos por lo menos dar cuidados paliativos y que que no tuvieran la muerte tan indigna y dolorosa que tuvieron.
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Varlak #18 Varlak *
#14 No, no es igualito, es muchísimo peor.

Una cosa es una negligencia grave, un asesinato premeditado es mucho peor.
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#21 fremen11
#18 O sea negar la asistencia médica porque se iban a morir igual, es una negligencia???
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#28 metalico_zgz
#21 Negar asistencia médica, aún estando muy mal, no es peor que secuestrar y asesinar. Que además eran unos chapuzas, que secuestraban a la gente equivocada.
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#6 fremen11
Régimen del 78, todos la misma puta mierda, pero hay que diferenciar que unos son los herederos de los asesinos, violadores y torturadores franquistas que fueron perdonados y los otros no. Además estos herederos siguen a día de hoy asesinando impunemente a la población.......
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Varlak #13 Varlak
#6 Eres consciente de que el PSOE de aquella época asesinaba gente extrajudicialmente ¿Verdad?
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#14 fremen11
#13 Te refieres al terrorismo de estado??
Igualito que asesinar a 7291 ancianos o dejar ahogarse a 230 personas mientras estás follando
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#34 endy *
Gran programa. Hoy en día sería impensable que emitieran algo así
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BrujaAveria #29 BrujaAveria
Pues a mí siempre me ha parecido mas marxista que anarquista... De hecho, Santiago Alba Rico (principal guionista) es marxista.
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Kamillerix #36 Kamillerix
#29 Hay mucho anarquista que también es marxista... :roll:

Nihil obstat
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menéame