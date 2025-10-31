El día que la "Bruja Avería" cayó censurada por sus mensajes anarquistas

En primavera de 1988, RTVE censuró sin autorización de Lolo Rico un spot que defendía la educación pública respecto a la privada, un acto que determinó el fin definitivo del programa.Miró demostró que el gobierno socialista no toleraría disidencia ni en espacios infantiles, transformando sugerencias en vetos absolutos
| etiquetas: bruja avería , censura , psoe , anarquistas , capitalismo
Por si alguien no lo sabe, todos los capítulos están disponibles en RTVE Play:
www.rtve.es/play/videos/la-bola-de-cristal/
Me sumo al agradecimiento.
Muchos dicen que la… » ver todo el comentario
En ese programa te animaban todo el tiempo a apagar la tele, a usar la imaginación y a colaborar.
Eso era demasiado peligroso.
El programa infantil que sustituyó a La bola de cristal (Cajón Desarte) animaba a competir, a seguir las normas, a aceptar la autoridad ...
Cuando lo cancelaron yo ya me di cuenta de esto, aún siendo renacuajo, porque el contraste fue brutal.
La parte que me parecía más entretenida era cuando Pedro Reyes (sobre todo) o Pablo Carbonell hacían sus apariciones.
Aquí ejemplo:
www.youtube.com/watch?v=dBJ_XXKOdgU&t=131s
Probablemente por no enterarme de nada de lo que decían y las caras que ponían.
VIVA EL CAPITAL!!!
www.albaidaturisme.com/museo-internacional-de-titeres/
Felipe González en estado puro empatado con Aznar por ser en peor presidente de la democracia
Es un claro ejemplo de "intento herir primero, pienso después".
¿Quién presidía ese gobierno? ¿Qué dice ese presidente del gobierno actual?
No soy votante del PSOE, pero si fuese votante del PSOE actual, precisamente sacaría pecho de la diferencia del PSOE actual con el de esa época y sobre todo, por como actúa el presidente actual y el de aquella época.
No solo no lo daña, si no que refuerza su mensaje.
Que sí, que el PSOE aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario y ha hecho un par de cosas… » ver todo el comentario
Pero no olvidemos que la gente de izquierdas estaba muy contenta con Felipe González hasta que se dieron cuenta de que se la estaban liando, nunca hay que confiar al 100% en ningún político, mucho menos uno del PSOE.
Pero realmente lo que hizo que se avanzara tanto fue que España estaba 40 años atrasada. Con poco que se haga es fácil mejorar enormemente.
#13 Sí. Pero es curioso que nadie hable que ese terrorismo de estado estaba antes del PSOE y el PSOE terminó con él.
- Terrorismo parapolicial hubo desde los años 70 (y antes) hasta el año 86-87.
- Hubo un golpe de estado en el año 81. Las cúpulas de policía y ejército estaban llenas de franquistas.
- Con la transición no hubo purga automática de estos mandos (ni de ningún otro tipo, dicho sea de paso).
- El ambiente en los años de plomo de los primeros 80 era muy, muy duro. No es comparable lo que era a mediados-finales de los 90.… » ver todo el comentario
1-Tomar una mala decisión en un momento complicado no es matar a alguien. Contratar a unos mercenarios para matar a alguien si.
Que alguien muera porque no has hecho algo bien no es lo mismo que ordenar el asesinato de alguien.
2- No es que Ayuso decidiese no dar asistencia a esas personas porque no le salía del coño, había una pandemia global, no había recursos para todos, murieron miles de personas y hubiesen muerto miles de personas igual independientemente de lo que… » ver todo el comentario
Ayuso decidió que si no tenían seguro privado no tenían derecho a asistencia médica, eso lo hicieron en otras CCAA?
Tú defensa de Ayuso hace aguas por todos los sitios, aunque no quieras defenderla...
Una cosa es una negligencia grave, un asesinato premeditado es mucho peor.
Igualito que asesinar a 7291 ancianos o dejar ahogarse a 230 personas mientras estás follando
Nihil obstat