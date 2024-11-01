Detenido un hombre por matar a puñaladas a una joven en Villaverde en presencia de su bebé de 15 meses

La Policía Nacional ha detenido este martes de madrugada a un español de 30 años en Torrejón de Ardoz acusado de matar a puñaladas a una joven de 21 años el día anterior en un piso en el distrito madrileño de Villaverde en presencia de su bebé de apenas 15 meses, en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género. Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 15 horas, cuando los servicios de Emergencias del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el número 3 de.......
| etiquetas: hombre 30 años , mata , puñaladas , joven 21 años , villaverde , madrid
¿Quién dices que debería tener miedo?
Que una pequeña minoría de hombres cometan violencia de género y una pequeña minoría de mujeres abusen de las leyes de género, no debería hacer que la mayoría tengamos miedo, y menos que etiquetemos a una u otra mitad de la población con perjuicios generalizados
y clarisimamente era aquí :"Es aquí donde los incels, fachas, misóginos y mongolos en general vienen a comentar que las mujeres tenemos patente de corso y podemos hacer lo que nos de la gana sin consecuencias? "
Pido ayuda. ¿Cual es el significado del código?