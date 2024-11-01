Detenido un hombre por matar a puñaladas a una joven en Villaverde en presencia de su bebé de 15 meses

La Policía Nacional ha detenido este martes de madrugada a un español de 30 años en Torrejón de Ardoz acusado de matar a puñaladas a una joven de 21 años el día anterior en un piso en el distrito madrileño de Villaverde en presencia de su bebé de apenas 15 meses, en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género. Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 15 horas, cuando los servicios de Emergencias del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el número 3 de.......