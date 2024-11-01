edición general
22 meneos
47 clics
Detenido un hombre por matar a puñaladas a una joven en Villaverde en presencia de su bebé de 15 meses

Detenido un hombre por matar a puñaladas a una joven en Villaverde en presencia de su bebé de 15 meses

La Policía Nacional ha detenido este martes de madrugada a un español de 30 años en Torrejón de Ardoz acusado de matar a puñaladas a una joven de 21 años el día anterior en un piso en el distrito madrileño de Villaverde en presencia de su bebé de apenas 15 meses, en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género. Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 15 horas, cuando los servicios de Emergencias del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el número 3 de.......

| etiquetas: hombre 30 años , mata , puñaladas , joven 21 años , villaverde , madrid
20 2 2 K 313 actualidad
16 comentarios
20 2 2 K 313 actualidad
Comentarios destacados:    
SerVicius #6 SerVicius
Los hombres tienen miedo de acabar en el calabozo, las mujeres en el tanatorio.
6 K 69
#8 lordban
#6 Eso que dices no tiene sentido, las mayoría de victimas de asesinato son hombres.
1 K 13
SerVicius #9 SerVicius
#8 ¿Hablamos de violencia de genero o de lo que a ti te apetece?
3 K 37
#12 lordban *
#9 Ah, que si acabamos en el tanatorio por violencia normal entonces no debe darnos miedo. Sí ahora ya tiene más sentido /s
1 K 13
#13 maxella
#12 el origen de ambas violencias es mismo
0 K 6
#15 lordban
#13 Pues sí, suele tener un mismo origen, baja inteligencia, mala sociabilización y drogas suele ser el común denominador de la mayoría de criminales.
0 K 7
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike *
#6 víctimas de homicidios en España, los datos más recientes que da el INE.

¿Quién dices que debería tener miedo?  media
0 K 14
Ainhoa_96 #11 Ainhoa_96
#6 Sí pero no lo convirtamos en una guerra de sexos, la inmensa mayoría de hombres y mujeres son buenas personas.

Que una pequeña minoría de hombres cometan violencia de género y una pequeña minoría de mujeres abusen de las leyes de género, no debería hacer que la mayoría tengamos miedo, y menos que etiquetemos a una u otra mitad de la población con perjuicios generalizados :hug:
1 K 23
mikelx #14 mikelx
#6 Si eres hombre tienes más numeros de que un hdlgp te envie al tanatorio que si fueras mujer.
0 K 6
Chinchorro #16 Chinchorro
#14 El que muy probablemente te mande al tanatorio sería otro hombre, así que ya sabes por dónde empezar a solucionar el problema.
1 K 28
Chinchorro #7 Chinchorro
Seguro que este pobre hombre vivía aterrorizado porque le pusieran una denuncia falsa.
3 K 48
#1 Abril_2025
Qué mal cuerpo.
2 K 37
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
A perdón me equivoqué y puse esto en este otro envío www.meneame.net/story/piden-17-anos-carcel-mujer-mato-tia-sineu-metio-
y clarisimamente era aquí :"Es aquí donde los incels, fachas, misóginos y mongolos en general vienen a comentar que las mujeres tenemos patente de corso y podemos hacer lo que nos de la gana sin consecuencias? "
0 K 20
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Puto animal. Que lo encierren y tiren la llave.
0 K 16
Furiano.46 #2 Furiano.46
Qué barbaridad. Mínimo ha jodido 3 vidas....
0 K 10
#4 kobofen
"un español de 30 años en Torrejón de Ardoz"

Pido ayuda. ¿Cual es el significado del código?
0 K 6

menéame