Piden 17 años de cárcel a la mujer que mató a su tía en Sineu y la metió en una maleta

Antonia Salamanca Garau acabó con la vida de la anciana, que tenía 91 años, el 14 de abril de 2024. La asesina de Sineu muestra su cara y reconoce estar «arrepentida» del crimen. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 17 años de cárcel para Antonia Salamanca Garau, la mujer que en abril de 2024 mató a su tía de 91 años en una vivienda de Sineu y la metió después en una maleta. La procesada pretendió tras esto simular una muerte accidental e ideó un plan para engañar a los servicios médicos y a la Policía Nacional.

#4 carlosjpc *
17 años por cargarse a alguien, lo mismo que este por grabar pollas en un gimnasio

www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2025/10/16/17-anos-prision-gra
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#4 Desde luego pocos años me parecen, es decir que mata a su tia, la mete en una maleta y en 6 ó 7 años en la calle
gringogo #15 gringogo *
#7 Te está colando un "bulo" #4 : acuerdo alcanzado entre las partes incluye la suspensión del ingreso en prisión. (por) atenuante muy cualificada de confesión. No entrará en prisión con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos cuatro años, no acuda a estas instalaciones deportivas durante este periodo y (...) multa... La fiscalía pidió una pena de 39 años por tratarse de un delito continuado contra varias personas y por ser una de las víctimas menor de edad. Por eso el acusado aceptó una condena tan elevada (17 años), pero no va ingresar en prisión. La de la noticia que envías se pegará bastantes más años de los que dices. Mínimo 10 (algo menos de 2/3).
UnoYDos #19 UnoYDos *
#15 ¿Que parte de ese comentario dices que es un bulo? Lo que es es tendencioso, entre otras cosas porque obvia que una de esas poyas era de un menor. Pero la condena fue de 17 años, el en ningun momento habla de estancia en prision ni otras cosas. Sería un crack si fuese capaz de decir todo eso en una frase.
gringogo #21 gringogo
#19 Está obviando que el propio acusado aceptó dicha pena y que no va a ingresar en prisión. "Grabar pollas" (sin consentimiento) es delito. Si a ello le sumas que existió delito continuado, que fueron 15 las víctimas y que una de ellas era menor, se entiende mejor la petición de la fiscalía y que la pena acordada por el propio acusado fuera tan alta, ya que esta le libra de la cárcel.

No necesitaba explicar todo en una frase, lo único que tendría que haber hecho es no mezclar churras con merinas. Se puede mostrar descontento sin necesidad de hacer demagogia.
Expat_Guinea_Ecuatorial #16 Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Para es para lo que valen las feministas y rojas en general, para insultar. Argumentos nunca. Que haya una ley sexista es, y con ello terminasen de cargarse la constitucion (que era una basura ya de entrada) es "buenismo bien"
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La sospechosa, que se encuentra en prisión provisional desde entonces, está acusada de homicidio agravado. El juicio contra la acusada, que fue arrestada por los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, está previsto que se celebre próximamente con jurado popular en la Audiencia Provincial de Palma.
Expat_Guinea_Ecuatorial #18 Expat_Guinea_Ecuatorial
#13 Ponte a trabajar, funcionaria
Expat_Guinea_Ecuatorial #17 Expat_Guinea_Ecuatorial
#14 Este mensaje tiene insultos directos a un meneante
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
Es aquí donde los incels, fachas, misóginos y mongolos en general vienen a comentar que las mujeres tenemos patente de corso y podemos hacer lo que nos de la gana sin consecuencias?
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos *
#2 En cierto sentido sí. Esto no se considera violencia de género.

PD: Si tuviesemos leyes iguales independientemente de lo que tengas en las piernas, esta gente no tendría nada que decirte. Pero como no es así habeis alimentado a la bestia por cargaros la igualdad ante la ley. Felicidades.
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#3 ah vale, premisa de preescolar.
2 K 22
gringogo #14 gringogo
#3 Tampoco se considera robo ni estafa ni malversación ni suplantación de la identidad ni calumnia... Si tú, cenutrio, matas a tu abuela, ¿se consideraría violencia de género? ¿No, verdad? ¿Te das cuenta de la gilipollez que has dicho? ¿De lo falaz y peligroso que resulta el reducir una problemática REAL (sistémica) a la cuestión puramente genital? Cuando además es falso. Si el protagonista de la noticia fuera un hombre no se le juzgaría por violencia de género (sin serlo). Eso de hablar en tercera persona desvinculándote de las bestias mientras las justificas y emulas... como que bastante pobre. Y cobarde.
#5 Borgiano
#2 De momento sólo tú.
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#5 que chorrada infantil de y tu más, puedes hacerlo mejor hombre!
Andreham #10 Andreham
#2 Pues no sé, ni se me habría ocurrido.

Pero el prellanto ya envenena el debate así que te metes en un berenjenal tú sola.

Yo venía a decir que le piden lo mismo a lo que han condenado al tío que sacó fotos de personas en vestuarios públicos lol
pazentrelosmundos #12 pazentrelosmundos
#10 no hay debate, dos noticias seguidas puedes entrar y buscar las 7 diferencias.
#11 Tecar
#2 Es aquí donde la ______ de turno viene a llamar fachas, misóginos y mongolos en general al personal sin venir a cuento.
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos
#11 evidentemente, no lo ves? :shit:
Hay que explicarlo todo despacin para vosotros ...
#9 Tecar
La justicia es igual para todos.
Ya lo dijo uno una vez.
:troll:
