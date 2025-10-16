Piden 17 años de cárcel a la mujer que mató a su tía en Sineu y la metió en una maleta

Antonia Salamanca Garau acabó con la vida de la anciana, que tenía 91 años, el 14 de abril de 2024. La asesina de Sineu muestra su cara y reconoce estar «arrepentida» del crimen. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 17 años de cárcel para Antonia Salamanca Garau, la mujer que en abril de 2024 mató a su tía de 91 años en una vivienda de Sineu y la metió después en una maleta. La procesada pretendió tras esto simular una muerte accidental e ideó un plan para engañar a los servicios médicos y a la Policía Nacional.
"bulo "#4 : acuerdo alcanzado entre las partes incluye la suspensión del ingreso en prisión. (por) atenuante muy cualificada de confesión. No entrará en prisión con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos cuatro años, no acuda a estas instalaciones deportivas durante este periodo y (...) multa... La fiscalía pidió una pena de 39 años por tratarse de un delito continuado contra varias personas y por ser una de las víctimas menor de edad. Por eso el acusado aceptó una condena tan elevada (17 años), pero no va ingresar en prisión. La de la noticia que envías se pegará bastantes más años de los que dices. Mínimo 10 (algo menos de 2/3).
Yo venía a decir que le piden lo mismo a lo que han condenado al tío que sacó fotos de personas en vestuarios públicos lol
