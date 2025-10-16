Piden 17 años de cárcel a la mujer que mató a su tía en Sineu y la metió en una maleta

Antonia Salamanca Garau acabó con la vida de la anciana, que tenía 91 años, el 14 de abril de 2024. La asesina de Sineu muestra su cara y reconoce estar «arrepentida» del crimen. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 17 años de cárcel para Antonia Salamanca Garau, la mujer que en abril de 2024 mató a su tía de 91 años en una vivienda de Sineu y la metió después en una maleta. La procesada pretendió tras esto simular una muerte accidental e ideó un plan para engañar a los servicios médicos y a la Policía Nacional.